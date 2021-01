Tras no alcanzar quórum en la primera asamblea, YPF mejoró su oferta de canje de deuda

La petrolera estatal tiene una deuda de casi US$6.226 millones y planea una nueva convocatoria de los bonistas (Foto: archivo)

La empresa YPF no logró avanzar en la reestructuración de su deuda de casi US$ 6.226 millones ya que no consiguió ayer reunir a los acreedores en la primera convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Obligaciones Negociables para tratar una refinanciación de los pagos de los bonos.

Es por ello que, el lunes a última hora, el directorio de la petrolera aprobó ciertas modificaciones para hacer más atractiva la propuesta económica. Se trata de extensiones de vencimientos y nuevas garantías, cupones e intereses.

"La falta de quórum de la asamblea de ayer fue rutinario justamente porque se estaba trabajando en esta propuesta superadora", indicaron fuentes de la compañía.

A continuación, el detalle de la nueva oferta de YPF que será presentada en la próxima convocatoria de asamblea:

Extendió el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero.

Reforzó la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz.

Incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023.

Modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio.

Convocatoria sin quórum

El lunes, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), YPF había informado que en las siete oportunidades que se abrió el proceso para iniciar la asamblea no fue posible por falta de quórum.

No bastaron los anuncios de la petrolera, que la semana pasada había decidido incrementar del 30% al 50% el piso de adhesión al canje de los tenedores de sus Obligaciones Negociables, en línea con la solicitud formulada por distintos fondos de inversión para adecuarlo a estándares internacionales.

La principal preocupación de la compañía es un pago de US$413 millones que tiene que realizar el 23 de marzo. El Banco Central le comunicó a YPF que no le venderá los dólares para realizar esa operación. En consecuencia, YPF salió a ofrecerles un canje a sus acreedores.