ANSES
AUH
Último mes del año

El cambio que impacta de lleno en la AUH de ANSES antes de la llegada de Navidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció actualizaciones en distintas prestaciones para el mes de diciembre. Entre ellas aparece la Asignación Universal por Hijo.

ANSES anunció la actualización de distintas prestaciones para diciembre (Foto: archivo).

En la recta final del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a ajustar los valores de las asignaciones familiares. La suba responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, indicador que fija los incrementos mensuales del sistema de prestaciones.

El triple beneficio que ANSES paga en diciembre para las familias (Foto: archivo).

La Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los programas con mayor cantidad de beneficiarios en el país, también forma parte de esta actualización. El nuevo monto permitirá definir cuánto percibirán las familias en diciembre y cómo quedará estructurado el pago antes del cierre del 2025.

AUH en diciembre: así queda el nuevo monto

Con la aplicación del incremento del 2,3%, el valor total de la Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $122.446. Esta cifra deriva del ajuste sobre el monto vigente en noviembre.

Como establece el régimen habitual, ANSES no entrega el total de manera directa: el organismo acredita el 80% cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, requisito que se verifica una vez por año.

Por lo tanto, en diciembre las familias recibirán $97.956,80, mientras que $24.489,20 quedarán pendientes de cobro hasta la acreditación anual.

AUH_ANSES

Montos confirmados para diciembre 2025

  • AUH (valor total): $122.446

  • Monto mensual depositado (80%): $97.956,80

  • Retención mensual (20%): $24.489,20

Cabe recordar que estos importes corresponden exclusivamente a la AUH. La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche mantienen los valores vigentes y se liquidan de manera independiente, sin cambios para el último mes del año.

Asignación Universal por Hijo: cuándo cobro en diciembre 2025

A continuación, el calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) confirmado por ANSES para diciembre de 2025.

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre

