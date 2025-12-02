El cambio que impacta de lleno en la AUH de ANSES antes de la llegada de Navidad

Por lo tanto, en diciembre las familias recibirán $97.956,80, mientras que $24.489,20 quedarán pendientes de cobro hasta la acreditación anual.

AUH_ANSES

Montos confirmados para diciembre 2025

AUH (valor total): $122.446

Monto mensual depositado (80%): $97.956,80

Retención mensual (20%): $24.489,20

Cabe recordar que estos importes corresponden exclusivamente a la AUH. La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche mantienen los valores vigentes y se liquidan de manera independiente, sin cambios para el último mes del año.

Asignación Universal por Hijo: cuándo cobro en diciembre 2025

A continuación, el calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) confirmado por ANSES para diciembre de 2025.

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre