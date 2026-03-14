Macri convoca a una cumbre del PRO para mostrar al partido "activo" y unido de cara a 2027

El diputado macrista, Fernando de Andreis estrenará ese día su nuevo rol de secretario general del PRO, confirmaron las fuentes.

Desde el macrismo, aclaran que "la relación con Milei está bastante bien" y que dentro del PRO la situación política "está bastante cohesionada", lo que intentarán demostrar públicamente el jueves 19 de marzo, a partir de la asistencia de los referentes históricos del partido amarillo, los gobernadores y legisladores de ambos bloques, de diputados y senadores.

"Santilli está mas dentro del gobierno que Cristian Ritondo, ahí puede haber la única diferencia, pero todos siguen tirando para el mismo lado", relató una fuente del PRO que admite que a partir de la asunción como ministro del interior de Milei, "Santilli debería estar presente porque es consejero, pero sus responsabilidades hoy pasan por otro lado".

Y aclaran por las dudas: "Si Santilli no va a la cumbre no se va a interpretar que se fue del PRO".

De Andreis asume como nuevo presidente del PRO con el aval de Macri

Consejo nacional del PRO con Mauricio Macri a la cabeza, definió el rol frente al gobierno de Javier Milei, tras la asunción de Santilli en el Gabinete. Foto PRO

en declaraciones formuladas durante su reciente visita a la muestra Expoagro, el diputado nacional y flamante secretario general del PRO Fernando De Andreis, confirmó que el partido mantiene el apoyo al rumbo del gobierno de Javier Milei, desde el Congreso, pero también marcó algunas diferencias, y ratificó a Mauricio Macri como líder y presidente fundador del partido amarillo.

"Mauricio Macri hizo un aporte extraordinario a la Argentina, ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos. Estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido", dijo De Andreis.

El dirigente dijo que "puertas para adentro, se está tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales", por ahora "poniendo el foco en los gobiernos locales".

De Andreis dijo que "estar erca de la gente en lo gobiernos locales, permite poner en valor la gestión, que es un histórico valor del PRO, y en esa tarea estamos".

Sobre la relación el Gobierno dijo que "prefiero quedarme con el Milei más componedor, siempre muy elogioso de la figura de Mauricio Macri" y respondió las últimas declaraciones del presidente: "la verdad que no le pasó a Macri que se lo hayan llevado puesto nunca nadie en la vida: en Boca, en la Ciudad ni en el Gobierno Nacional".

Y replicó: "Macri es el primer presidente no peronista en terminar su mandato en casi 100 años. Lo importante es lo que le pasa a los argentinos, y el presidente siempre va a tener al PRO como un partido que acompaña el rumbo y que apoya las reformas claves que hace años venimos planteando desde el partido".

De Andreis destacó "el buen diálogo de nuestros gobernadores y de nuestros bloques del Congreso con el oficialismo" y tras señalar que "no hay registro en la historia de un espacio político que haya apoyado tanto para consolidar un rumbo" señaló que "el trabajo del PRO es fundamental para la gestión parlamentaria del Gobierno", algo que Macri cuando fue presidente "no tuvo".