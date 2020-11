La anécdota familiar de Laurita Fernández sobre Maradona: "Me iban a llamar Diego por él"

LAurita

La tristeza por la muerte de Diego Maradona sigue golpeando a todos los argentinos. Sus anécdotas y las increíbles historias sobre él comienzan a hacerse saber de a poco en el medio.

Laurita Fernández sorprendió con una historia familiar sobre Diego. La rubia contó en el “Cantando 2020”, El Trece, que su padre era fanático del ex jugador.

"Muchos de los artistas que hoy van a estar acá tienen anécdotas con él. Todos tenemos, lo hayamos conocido o no", comenzó diciendo la rubia.

"Le escribí a mi papá porque estaba devastado. Yo me iba a llamar Diego y le salí mujer, mi hermana se iba a llamar Diego y le salió mujer. Tuvimos una perra y le puso Dalma... Y así todas las familias del país, me imagino que todos en casa no deben parar de ver videos, recordarlo y contar anécdotas", reveló la conductora.