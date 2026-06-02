La madre de Claudio Barrelier rompió el silencio y sorprendió con una dura definición sobre el acusado: "Es un..."

También defendió el esfuerzo de su familia y rechazó las especulaciones sobre una supuesta situación económica privilegiada.

"Y sí, mi casa es deteriorada porque somos laburantes, yo trabajo en casa de familia. Tengo 61 años, no cobro jubilación, no cobro nada. Mi mamá es jubilada, mi hija trabaja también. ¿Cómo tenemos que mantener, pagar los impuestos? ¿Cómo podemos arreglar la casa? Pero usted ve que vivimos en lo limpio. Somos buena gente", sostuvo.

Madre Barrelier

La relación con su hijo

La mujer explicó que su hijo se dedicaba a trabajos de ferretería y plomería junto a su abuelo y aseguró que siempre lo consideró un padre afectuoso. Sin embargo, reconoció que no logra comprender lo que ocurrió. "Lo crié con muchos valores, con muchos principios. Pero no sé, uno cría a los hijos y no saben cómo salen", manifestó.

Respecto de la vida personal de Barrelier, afirmó que desconocía gran parte de sus relaciones y actividades. "Las juntas de él, no las sé, no las conozco, porque él tiene su vida, yo tengo la mía", señaló.

claudio-barrelier "Lo crié con muchos valores, con muchos principios. Pero no sé, uno cría a los hijos y no saben cómo salen", manifestó su madre. (Foto: archivo)

En la misma línea, negó haber conocido los presuntos vínculos políticos que se le atribuyen al acusado. "No me dijo absolutamente. Porque cuando yo le preguntaba, me decía 'esas son cosas mías, mamá'. Como que lo ocultaba eso", recordó.

Su versión de los hechos y la vivienda

La madre del imputado también contó que, cuando comenzaron las sospechas en torno al caso, creyó en la versión que le dio su hijo. En ese marco, aseguró que el imputado le afirmaba que "todo iba a salir bien", que "no tenía nada que ver" y que se "quedara tranquila".

La causa también analiza un video registrado durante un allanamiento en el que se observa a tres mujeres salir de la vivienda. Los investigadores intentan determinar si una de ellas es Marianela, la pareja del acusado.

CASA AGOSTINA VEGA La Policía Judicial intervino luego de que vecinos reportaran movimientos de limpieza en el inmueble. (Foto: archivo)

En paralelo, la Policía Judicial intervino luego de que vecinos reportaran movimientos de limpieza en el inmueble. En ese marco, también se incorporaron datos vinculados al portón que habría sido utilizado por el sospechoso.

En relación con la vivienda ubicada en barrio Cofico, aclaró que la propiedad pertenece a la familia de la pareja de Barrelier. Además, descartó cualquier participación de su nuera en las presuntas maniobras de limpieza que son materia de investigación. "Ella no sabe nada de nada", aseguró.

Las imágenes de la cámara de seguridad

Además, la mujer se refirió a las imágenes de seguridad que muestran a Agostina ingresando a la vivienda. "Yo tenía la esperanza de que fuera mi nieta", dijo, en relación a la primera versión que había dado Barrelier antes de modificar su testimonio y reconocer que era la adolescente.

Consultada sobre un posible acercamiento a la familia de Agostina Vega, fue categórica y reconoció el profundo dolor que le genera la situación: "Me da vergüenza mirarlos a la cara", afirmó y sostuvo que tampoco sabe si acompañará a su hijo durante su estadía en prisión.