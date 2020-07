Graciela Alfano habló sobre su romance con Diego Maradona y confesó que fue mientras estaba en pareja con otra persona

Graciela Alfano

La historia entre Graciela Alfano y Diego Maradona tiene mil ideas y vueltas. Ellos se conocieron cuando eran muy jóvenes ya que la madre de Alfano, Liliana Casanovas, se casó en segundas nupcias con el abogado Humberto Capelli quien trabajaba en el Tribunal de Disciplina de la AFA. En esa institución se cruzaron varias veces pero nunca pasó nada.

Ambos se reencontraron en 1995 cuando el jugador volvió al país para jugar en Boca. En ese momento Graciela conducía el ciclo “El Periscopio” a donde fue como invitado el entonces jugador y algo pasó entre ambos, aunque de forma oculta pues ellos nunca lo hicieron público.

Entrevistada en “Confrontados”, El Nueve, Carlos Monti recordó el tema y quiso saber más tras escucharla piropear al director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El periodista, que compartió ese programa con la rubia, no dudó en consultarle: “Me obligás a hacerte esta pregunta… ¿No estabas en pareja en ese momento?”

“Esto me suena a una pregunta de 1990, Carlos. Sí, yo estaba en una pareja clandestina que conocías porque era parte del programa. Era una persona muy joven también, con quien tengo unos recuerdos maravillosos. Se casó, tiene tres chicos fantásticos y lo volví a ver… Fui muy poliamor en ese momento”, confesó Alfano.

Además, la rubia recordó el inolvidable programa “La Biblia y el Calefón”, de Jorge Guinzburg cuando estuvo como invitada junto a Diego, Charly García y Joaquín Sabina. Ese día le dio un beso al Diez frente a cámara.

“Siempre fui la Alfano, por supuesto que ahora soy una Alfano mucho más expresada, pero también era la Alfano ahí. Siempre fui una mujer empoderada por mi historia. Yo nací empoderada y no me sentí cosificada en ese momento. Yo sentí que tenía cuatro tipos que hacían lo que a mí se me daba la gana”, respondió Graciela sobre cómo se sintió en ese momento.