La insólita revelación de Pampita sobre los trabajos más extraños que tuvo que hacer

A los 42 años, Carolina “Pampita” Ardohain es toda una figura consagrada en la farándula de nuestro país. Sin embargo, eso no quiere decir que no se exponga a veces a trabajos extraños o rentables tan solo para pasar una experiencia divertida o congraciar a algún fanático.

En medio de una charla sobre lo difícil que es ganar dinero para los famosos hoy por la cuarentena obligatoria debido a la pandemia de coronavirus en la que están frenados los espectáculos y los rodajes, contaron que muchos cobran por mandar saludos por cumpleaños o hacer videollamadas. Entonces, Pampita se animó a revelar dos cosas distintas que hizo por dinero.

“Una vez me pagaron para ir a un casamiento y hacerme pasar por la amiga de la novia. Fuimos con una amiga y nos pagaron el hotel, la peluquería. No quiero dar detalles de dónde fue, pero fui la amiga de la novia, aparecí en las fotos familiares y me quedé toda la noche en una mesa con los tíos y primos”, contó la modelo desde su ciclo “Pampita online”, Net.

“La pasé espectacular, bomba, porque me bailé todo con mi amiga. Fue divino”, explicó sobre esa noche. Sin embargo, no fue la única “locura” que hizo.

La ex de Benjamín Vicuña blanqueó otra actividad poco normal que hizo por dinero: "Otra vez fui a la casa de una señora que cumplía años y era muy fanática de Pampita Online, y aparecí con la torta. Creo que cumplía 50 años. Su marido lo hizo como sorpresa y la verdad es que ella estaba feliz de la vida, me dijo ‘sos el mejor regalo’. Yo cobré por esas dos cosas, en persona tenía otro valor”, aseguró sorprendiendo a todos sus panelistas.