Leo Sucar, dueño del boliche La Diosa: "Laura Cibilla fue el gran amor de Diego Maradona"

Leo Sucar

Leo Sucar, dueño del boliche La Diosa, confirmó hoy en "Fantino a la tarde" que Laura Cibilla, la mesera de su boliche, era el gran amor de Maradona.

Cibilla mantuvo una relación que comenzó en el 2000 y se extendió a la largo de tres años. La mujer había dado a luz a un niño en el 2003, que se suponía que era hijo del Diez, pero en el año 2008 un examen de ADN echó por tierra esa versión.

“Al primer ADN que pide Laura, ella va con su hijo y Diego no se presenta. Sigue el trámite, se pide un segundo ADN al que va Laura con el hijo y Diego tampoco se presenta. Al tercero, le dicen que Diego no iba a ir, así que no fue ni ella ni el hijo. Y ese fue el ADN al que se presentó Diego”, contó Sucar.

“Laura nunca tuvo otra versión, nunca tuvo dudas. Ella trabajaba conmigo. Diego no quería que trabaje más, así que yo durante tres años le tuve que seguir pagando el sueldo sin que ella se presente a trabajar. Y lo pagaba yo, porque el Diego que yo conocí era un Diego pobre. Diego no tenía un mango”, aseguró Sucar.

“Siempre se dudó de ese ADN. Yo a Laura la quiero mucho. La mayoría de las chicas que trabajaron conmigo en La Diosa eran excelentes. Y sigo hablando con la mayoría. Pero con Laura tengo un cariño especial porque es una chica que quedó muy desprotegida. Quedó con un vacío enorme”, añadió.

Sucar relató cómo fue el momento donde le presentó a Laura y afirmó que fue el gran amor de su vida.

"Un día, Diego estaba a punto de... aunque no se le acercase nadie, en uno de esos momentos le dije a Laurita que baile un poco con Diego. Se lo pedí por favor, era para distraerlo. Terminaron de novios. Durante muchos años me sentí responsable de eso. Ella me dijo que lo iba a cuidar y lo iba a sacar de la droga. Un día terminó internada con Diego para que le hagan una rehabilitación a los dos. Ella era más chica de cuerpo y estaban a la par, casi termina mal", afirmó el dueño del boliche.