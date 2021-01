Pampita adelantó el nombre que le pondrá a la hija que espera junto a Roberto García Moritán

Pampita

A los 43 años, Carolina Pampita Ardohain confirmó su nuevo embarazo. La conductora adelantó que junto a su marido, Roberto García Moritán, espera a una nena y que se enteraron de casualidad tras un estudio genético que se trataba de una nena.

Pampita ya es madre de tres niños: Bautista, Beltrán y Benicio junto a Benjamín Vicuña con quien además fueron padres de Blanca, la niña que falleció a los 6 años en 2012 tras contagiarse de un virus en unas vacaciones.

Por eso, la carga de este embarazo y que sea un nena es muy significativo para la modelo. Anunció que no aún no elegirá el nombre de la pequeña. “Yo ni empezaría a hablar de eso todavía. El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada", dijo.

"Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro", reveló.

"La beba nacerá a fines de junio", contó y sumó: "Nuestra hija es el mejor regalo que soñamos para esta hermosa familia que formamos".

