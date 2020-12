La tremenda experiencia que vivió Nicole Neumann y sus hijas con un OVNI en plena noche

Nicole

Nicole Neumann contó una situación muy particular que vivió junto a sus tres hijas el sábado a la noche. La panelista de “Nosotros a la mañana”, El Trece, reveló con lujos de detalles cómo fue la experiencia del avistaje del plato volador, incluso mostró videos.

"Fue en nuestra casa de campo, donde el cielo se ve más abierto y la vista se puede considerar abierta. Eran las 10, o las 10 y media (de la noche). Era una cosa larga y alta que estaba ahí, suspendida en el cielo, y se podía ver muy bien, aunque no puedo precisar qué forma tenía porque era en el campo y estaba muy oscuro" contó Nicole.

"Asumimos que en un 98 por cierto era un OVNI. Un avión no podía ser porque estaba suspendido, y un dron definitivamente tampoco por las dimensiones. Era muy grande para ser un dron. Entonces, ¿Qué queda? Que era un OVNI", explicó.

LEÉ TAMBIÉN: Matilda cumplió 3 años y Luciana Salazar se lo celebró a todo trapo

“Éramos 4 adultos y 5 menores, no es que yo me levanté sola y dije ´Uy, vi algo raro´. No, éramos como 10 personas que vimos lo mismo. Lo que pasa es que la gente estos temas no se los toma muy en serio, y yo como creo en estas cuestiones tengo una mirada diferente y me permito creer que esto fue real".

“Me quedé muy emocionada. Esperé este momento toda mi vida y sucedió y fue muy concreto todo lo que pasamos. Por ahí me cuesta un poco describirlo porque era muy de noche y en el campo no hay tantas luces. Pero puedo decir que redondo no era", dijo.

“Nos divertimos mucho con lo que sucedió. Incluso agarramos el auto y lo seguimos como dos cuadras, pero a medida que nosotros nos acercábamos se iba metiendo cada vez más en lo profundo del campo", reveló.

"Las dos menores se asustaron pero a los minutos se coparon con la experiencia", dijo sobre la reacción de sus tres hijas de su relación con Fabián Cubero. “Los perros ladraban con cada movimiento que hacía", sumó

El video no lo mostró al aire por miedo a que se viera una de sus hijas, tiene una cautelar del ex futbolista para que no las muestre: "Mejor no, porque no se va a entender. Nosotros lo vimos sólo el sábado, pero me dijeron los de seguridad que lo vieron tres veces ya y son iguales. Es muy de escorpio que atraigan estas cosas".