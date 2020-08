Joan Gaspart, expresidente del Barcelona: "He leído el contrato y si alguien quiere a Messi, que venga con 700 millones"

Joan Gaspart

Joan Gaspart fue presidente del Barcelona entre los años 2000 y 2003 y anteriormente, desde 1978, había sido vicepresidente del equipo culé.

En diálogo con Fox Sports Radio, el dirigente español se refirió a la noticia del año: Messi se va del Barcelona. Sin embargo, Gaspart no lo dio como hecho y comentó que si alguien quiere a Leo, tendrá que pagar 700 millones de euros tal como estipula el contrato.

"Esto tiene vuelta atrás. En el momento que Leo, por más que alguien diga lo contrario, el contrato está ahí y lo he leído. Es un contrato prototipo. Como premio, se les ha dado la opción a los jugadores de fichar por quien quieran. Leo se lo merece. Pero él también sabe que el contrato fija unas fechas. El club puede convencerlo, pero si no lo convence, el jugador se va por cero. Si alguien quiere a Messi, aunque no quiero que nos deje, que venga con 700 millones de euros. Y ahí no podremos hacer otra cosa que dejarlo marchar", reveló.