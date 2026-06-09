La furiosa reacción de Antonela Roccuzzo contra una médica por supuestos retoques estéticos de Messi

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"Está Antonella Roccuzzo enfurecida y creo que en esta la voy a bancar. Una médica habló en redes sociales sobre las cirugías de Messi y ella le saltó a la yugular", dio pie la periodista Paula Varela.

Este material que se viralizó hace unos dias en la red llegó a la mujer del futbolista, quien salió al cruce de los dichos de la profesional y aclaró que él no se realizó ninguna cirugía estética.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja”, contestó la rosarina vía Instagram desmintiendo de plano lo expuesto en ell video. Y agregó: “Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

El Invisalign refiere a un innovador sistema de ortodoncia invisible que utiliza alineadores transparentes y removibles para enderezar los dientes y se utiliza como una alternativa estética a los brackets tradicionales.

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Por qué Antonela Roccuzzo y Messi no estarán con Susana Giménez

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi no estarán en el programa especial que Susana Giménez y Telefe habían proyectado para el Mundial de fútbol.

Ante la imposibilidad de concretar la participación, el canal se vio obligado a reformular sus planes y comenzó a evaluar a parte del entorno familiar.

La idea de tener primero al futbolista en una entrevista exclusiva despertaba una enorme expectativa tanto dentro del canal como entre los seguidores de la conductora.

Sin embargo, las gestiones no llegaron a buen puerto y comenzó a tomar fuerza el nombre de Celia Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina, como nueva opción para encabezar el esperado programa.

El diez de Argentina se encuentra completamente enfocado en los entrenamientos y en la preparación de los próximos compromisos deportivos, una agenda que por estos días ocupa gran parte de su tiempo en la previa al inicio del torneo.

"Telefe la quiere a Susana para un especial en el Mundial. Messi, descartado. Van por Antonela y la familia, pero no logran convencerla a ella. Hay otra intención: que haga un especial con la mamá. Es la tercera opción que se está barajando en estas horas", se indicó desde la redacción en el programa PrimiciasYa.