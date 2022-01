Marcelo Tinelli renunció a la Liga Profesional y llamó a elecciones anticipadas

La renuncia (no inmediata) de Tinelli: ¿por qué no se va ahora?

En el correo electrónico que le mandó a todos los clubes, Tinelli dejó en claro que será el presidente de la "transición" y que no se irá inmediatamente. ¿Cómo consiguió ese consenso para abandonar el cargo sin pegar el portazo? Por el respaldo de los cinco grandes del fútbol argentina.

El dato sustancial es que los cinco grandes del fútbol argentino apoyan la decisión de Tinelli de llamar a elecciones anticipadas y de permanecer en el cargo hasta el 31 de marzo como el presidente de la transición. De esta manera, si hubiera una especie de referéndum en la LPF, la mayoría estaría a favor de someter a elecciones todos los cargos de la mesa directiva, incluyendo los de Malaspina, Arboleya y Pellegrino. Oponerse no tendría sentido. Ni peso político.

Esta jugada, que según el (todavía) presidente de la LPF fue “conversada con la mayoría de los clubes” evita que los dos máximos críticos de su gestión, Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) y Hernán Arboleya (Lanús), queden al frente de la Liga Profesional durante el lapso previo a las elecciones. Hay quienes piensan que ambos habían encabezado el pedido de remoción al presidente de la LPF para quedarse ellos en el poder y construir los cimientos de su estadía al frente de la entidad. “O peor: aliarse con el presidente de la AFA para que todo el fútbol argentino vuelva a Viamonte y la liga quede reducida a un departamento”, grafica un directivo que pide anonimato. Como muestra, al día siguiente de la difusión de la carta en la que se pedía la remoción de Tinelli con la firma de la mayoría de los clubes de primera, los principales dirigentes del ascenso se unieron al reclamo a través de sus redes sociales. Incluso usaron una frase en común: “Dirigente se nace”, en obvia alusión al propio Tinelli, al que siempre acusaron de ser directivo por interés y no por vocación.

Tinelli renunció como presidente de la Liga: el detrás de escena

El comunicado de Tinelli está firmado por los presidentes de los cinco grandes. Jorge Amor Ameal (Boca), Jorge Brito (River), Hugo Moyano (Independiente), Horacio Arreceygor (San Lorenzo) y Victor Blanco (Racing), quien fue el último en poner su firma. ¿Por qué la importancia de estas firmas? Porque no es otra cosa que una muestra de poder del ahora ex presidente de la Liga Profesional.

Al mandar la carta respaldada por los grandes, de los cuales tres - Boca, Independiente y San Lorenzo- fueron a la reunión informal del 30 de diciembre en la que se pedían su renuncia, muestran que tienen banca. El tema central de este momento del fútbol argentino es que los grandes no quieren Malaspina (Argentinos Jrs), Arboleya (Lanús) o Pellegrino (Gimnasia LP) se queden con la Liga.

Por ese, Tinelli llama a elecciones y con la firma de los 5 grandes ponen uno que sea de ellos (de los leales, no de los grandes) y evitan que Tapia se quede con la liga.

Tinelli se va de la Liga Profesional: una gestión de menos de dos años

El conductor de televisión había asumido en marzo del 2020, por lo que su puesto como líder de la Liga Profesional (ex Superliga) no llegó ni a dos años. En dicha elección de la por entonces Superliga, el presidente de San Lorenzo fue electo con los 22 votos disponibles en una elección que no contó con la presencia ni de Central Córdoba de Santiago del Estero, ni de Colón.