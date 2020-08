El presidente de Cataluña despidió a Messi: "Gracias por este tiempo de felicidad y de un fútbol extraordinario"

Lionel Messi y Quim Torra

La noticia sacudió al mundo no solo del deporte, sino en general: Lionel Messi no seguirá en el Barcelona luego de meditar la decisión durante varios días. El detonante fue la goleada 8-2 vs. Bayern y la llegada de Ronald Koeman, un DT que no es de su agrado.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, ya despidió al astro rosaino. Pese a que la noticia no es oficial todavía, compartió una foto con Leo, acompañada de un mensaje de agradecimiento por sus años en el equipo culé.

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

"Cataluña será siempre tu casa. Muchas gracias por todos este tiempo de felicidad y de un fútbol extraordinario. Hemos tenido la suerte de compartir unos años de nuestras vidas con el mejor jugador del mundo. Y un noble deportista. No te olvidaremos", escribió el político.