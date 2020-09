¡Se queda! Messi aseguró que no se va del Barcelona: “Jamás iría a juicio con el club de mi vida, por eso me quedo”

Messi en charla con Goal.

Que si. Que no. Que ejecuto la cláusula, que no la ejecuto. Que puedo irme gratis. Que La Liga no lo deja. Que el Manchester City. Que el PSG. Todas las especulaciones se terminaron. En una entrevista con Goal.com el argentino aseguró que se quedara a culminar su contrato.

Messi en frases

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona".

"No vino a causa del resultado ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, él siempre dijo que al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

"Sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa".

"Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

"¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

"Siempre dije que quería acabar aquí. Que quería un proyecto ganador para seguir agrandando la leyenda del Barcelona. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".