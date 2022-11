Gerardo Morales, en tono electoral: "Ojo con los que vienen con el verso que esto se resuelve de la noche a la mañana"

"Hay que hacer un plan productivista y federal, meter cambios estructurales", explicó Morales. Y profundizó que "en marzo vamos a llegar con un programa consensuado de todos en Juntos por el Cambio, obviamente que quien gobierne pondrá su impronta".

Al culminar su visita a la provincia de Misiones, el dirigente radical subrayó: "Para solucionar los problemas tiene que haber planes de mediano y largo plazo, y para eso tiene que haber diálogo. Yo no me inscribo en la grieta, me inscribo en el diálogo".

Luego de ratificar su decisión de ser precandidato a presidente en las elecciones de 2023, el gobernador jujeño indicó que "falta mucho todavía" para definir las listas que competirán en las PASO, ya que "abril y mayo van a ser meses decisorios para ver cuáles van a ser las fórmulas".

Gerardo Morales criticó la falta de liderazgo de Alberto Fernández

Por otra parte, Morales se refirió a la figura del presidente Alberto Fernández, a quien definió como un jefe de Estado que "está ausente" y completó: "Sobre él lo único que sabemos es que está en Olivos y viaja de un lado para el otro, pero no está conduciendo".

"Tenemos funcionarios de cada organización que integra el Frente de Todos peleándose por cuotas de poder, y en medio de esto están alimentando cada vez más un Estado paralelo, sostenido en la mayoría de las organizaciones sociales, que se han convertido en organizaciones parapolíticas, que lo que hacen es pedir cada vez más presupuesto", retrucó en un comunicado.

En una crítica directa hacia las organizaciones sociales, disparó: "Han manejado hasta julio de este año 350 mil millones, hasta fin de año van a manejar 700 mil millones, todo un presupuesto importante, que es la pela que tienen en la calle, movilizan a 500, 700, 5000 personas en la 9 De Julio, en Buenos Aires, para pedir una audiencia y luchar por más cuotas de poder".