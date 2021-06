'Game Of Thrones': Las mejores batallas de la serie ordenadas de mejor a peor

Temporada 8

Con la temporada 8 nos metemos de lleno en un debate que va directo al corazón y las entrañas pero que se multiplica por ser "EL FINAL": realidad vs. expectativas, rapidez vs. "el fuego lento"... Creo que debemos entender la temporada como el arco final de una gran película y, por tanto, lo espectacular y el cerrar tramas es lo que ha de primar. Analizándolos con toda la frialdad que es posible teniendo la temporada de la serie de HBO Max, estos seis episodios finales cumplen, y de sobra. Incluso el episodio más polémico está excelentemente realizado y no se puede considerar que tenga un episodio flojo, como suele ocurrir en todas las otras temporadas.

Temporada 3

La temporada 3 seguía las líneas maestras del que para mí es el mejor libro, 'Tormenta de Espadas', y se nota. Aquí nos encontramos con uno de los momentos cruciales de la serie y que cambiaron para siempre el panorama: la boda roja. Pero, además, nos ofrece momentos muy potentes como la "escalada" del Muro, el primer "dracarys" o icónicos como la consagración de Daenerys como Mhysa y que se puede ver en HBO Max. Una temporada cuya magia, para mí, radica en conseguir mantener el estado de inesperada.

Temporada 7

La séptima temporada nos trajo una gran innovación: acabar con las escenas de gente caminando/navegando a un sitio e ir al grano. Esto terminó con esos episodios de relleno viajante que lastraban la anterior temporada del ranking. Además, a menos episodios, menos posibilidades de colarnos uno malo y en esta ocasión se lleva el título el episodio en el que la expedición de Jon para buscar un espectro sale, "sorprendentemente", mal. Por lo demás, tenemos a Dany en Rocadragón y los Stark reuniéndose poco a poco en Invernalia, con muchas consecuencias.