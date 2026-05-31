La foto del esperado reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio

Después de mucho tiempo de espera, finalmente Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes volvieron a la Argentina después de estar con la madre la China Suárez en Turquía.
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El actor Benjamín Vicuña se volvió a ver con sus hijos Magnolia y Amancio después de varios meses y compartió una tierna imagen desde las redes junto al resto de los hermanos.
Después de mucho tiempo de espera, finalmente Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes volvieron a la Argentina después de estar con la madre la China Suárez en Turquía.
El actor chileno optó por subir una imagen significativa a su cuenta de Instagram donde manifiesta la felicidad por volver a ver a sus hijos más pequeños, quienes ya están con él en Buenos Aires.
Benjamín Vicuña mostró una imagen durante la tarde de domingo donde se ve a sus hijos más chicos acompañados del resto de sus hermanos, fruto de la relación del actor con la modelo Pampita.
En la postal se ve a Bautista, el mayor de los hermanos, tomando de la mano al pequeño Amancio y a Magnolia a su lado sonriendo. Benicio y Beltrán también están cerca de ellos en la caminata familiar por la calle.
“La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, fue la especial frase del novelista y ensayista francés Albert Camus con que Vicuña acompañó la postal desde sus historias de Instagram.
Lo cierto es que tras una larga espera que se prolongó durante meses, el protagonista de la obra Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe se pudo reencontrar con sus hijos más pequeños y ahora disfruta con ellos del tiempo en familia.
Benjamín Vicuña habló con Tatiana Schapiro para Infobae y dejó en evidencia las distintas dinámicas que mantiene con Pampita y la China Suárez tras sus separaciones.
“Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles”, expresó con cautela el actor. Y aseguró que su mayor deseo es recuperar la armonía familiar por el bienestar de sus hijos.
“Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”, afirmó el chileno.
En ese sentido se refirió a la relación que mantiene con Carolina Pampita Ardohain, madre de sus hijos mayores, y marcó una clara diferencia respecto al presente que vive con la China Suárez.
“Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”, sostuvo sobre Pampita.
En cambio, al hablar de la actriz, dejó en evidencia que las circunstancias actuales complican mucho más la organización cotidiana, con los viajes y distancia.
“Es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades… hay que ponerle la mejor”, precisó con cautela el actor, intentando bajar el tono de la tensión mediática que genera este tema.