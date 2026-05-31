La foto del esperado reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio

“La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, fue la especial frase del novelista y ensayista francés Albert Camus con que Vicuña acompañó la postal desde sus historias de Instagram.

Lo cierto es que tras una larga espera que se prolongó durante meses, el protagonista de la obra Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe se pudo reencontrar con sus hijos más pequeños y ahora disfruta con ellos del tiempo en familia.

benjamin vicuña reencuentro con sus hijos

Benjamín Vicuña marcó la diferencia puntual entre Pampita y la China Suárez

Benjamín Vicuña habló con Tatiana Schapiro para Infobae y dejó en evidencia las distintas dinámicas que mantiene con Pampita y la China Suárez tras sus separaciones.

“Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles”, expresó con cautela el actor. Y aseguró que su mayor deseo es recuperar la armonía familiar por el bienestar de sus hijos.

“Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”, afirmó el chileno.

En ese sentido se refirió a la relación que mantiene con Carolina Pampita Ardohain, madre de sus hijos mayores, y marcó una clara diferencia respecto al presente que vive con la China Suárez.

“Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”, sostuvo sobre Pampita.

En cambio, al hablar de la actriz, dejó en evidencia que las circunstancias actuales complican mucho más la organización cotidiana, con los viajes y distancia.

“Es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades… hay que ponerle la mejor”, precisó con cautela el actor, intentando bajar el tono de la tensión mediática que genera este tema.