Con un emotivo video, Bielsa reveló la lista de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026

La gran ausencia de la lista de Bielsa

La principal novedad de la convocatoria es la exclusión de Nahitan Nández, uno de los futbolistas de mayor recorrido en el ciclo de Bielsa. El lateral surgido en Boca Juniors había sido una pieza frecuente en las Eliminatorias, pero finalmente quedó fuera de la lista mundialista por cuestiones extrafutbolísticas.

Más allá de esa baja, el entrenador argentino mantuvo la base del equipo que logró la clasificación y apostó por la experiencia de varios referentes internacionales.

Entre ellos sobresalen Federico Valverde, quien será el capitán del equipo, además de Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez.

Dos jugadores del fútbol argentino en la convocatoria

Dentro de los 26 elegidos aparecen solamente dos futbolistas que actualmente juegan en el fútbol argentino. Uno de ellos es Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, quien a sus 39 años disputará su quinto Mundial y se convertirá en uno de los jugadores con más Copas del Mundo en la historia de Uruguay.

El otro es Matías Viña, defensor de River Plate, que logró recuperarse físicamente y se ganó un lugar en la nómina definitiva.

El video que emocionó a Uruguay

La AUF eligió una forma especial para comunicar la convocatoria. El video comienza en una pequeña localidad uruguaya, donde una persona encapuchada reparte diarios en bicicleta mientras de fondo suena "Cielo de un solo color", el clásico tema de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

La canción fue seleccionada por los propios hinchas mediante una votación en la que participaron más de 900.000 personas. A medida que avanza el clip aparecen los nombres de los convocados en carteles, camisetas, vidrieras y distintos escenarios cotidianos.

Sobre el final se revela la identidad del ciclista: era Marcelo Bielsa, quien escucha el grito de un vecino que le dice "Vamos que somos tres millones" antes de continuar su recorrido.

La producción concluye con una frase que resume el espíritu de la campaña: "26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste".

El último Mundial de Bielsa con Uruguay

La Copa del Mundo de 2026 marcará la tercera experiencia mundialista de Marcelo Bielsa como entrenador. La primera fue al frente de Argentina en Corea-Japón 2002 y la segunda con Chile en Sudáfrica 2010.

Además, el técnico rosarino confirmó recientemente que dejará el cargo una vez concluida la participación uruguaya en el torneo, por lo que el certamen tendrá un valor especial para su ciclo.

El grupo de Uruguay en el Mundial 2026

La selección uruguaya integrará el Grupo H junto a:

España

Arabia Saudita

Cabo Verde

El debut será el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara.

Los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros

Fernando Muslera (Estudiantes)

Sergio Rochet (Internacional)

Santiago Mele (Monterrey)

Defensores

Ronald Araújo (Barcelona)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Sebastián Cáceres (América)

Mathías Olivera (Napoli)

Guillermo Varela (Flamengo)

Matías Viña (River Plate)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Manuel Ugarte (Manchester United)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás De la Cruz (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal)

Brian Rodríguez (América)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

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