Horror en Cañuelas: encontraron a una mujer asesinada a golpes y la policía busca intensamente a su pareja

Tras un alerta al 911, personal policial ingresó al lugar y encontró a la mujer muerta con varios golpes en la cabeza provocados presuntamente por una maza, según indicaron las fuentes a Télam

La víctima fue identificada por los investigadores como Susana Graciela Castillo (44), quien según sus vecinos vivía con su pareja, Sergio Romero, un hombre de 49 años que fue visto por última vez ayer mismo por la mañana cuando salía de su casa a bordo de una bicicleta celeste y ahora es buscado por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Cañuelas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Violencia de Género de Cañuelas, a cargo de Javier Berlingieri, quien dispuso una serie de medidas tendientes a encontrar al sospechoso.

Femicidio en Cañuelas: el duro testimonio del hijo de la víctima

Uno de los hijos de la víctima, Sebastián, relató ante los medios de prensa que su madre era víctima de violencia de género por parte de Romero, a quien calificó como "un violento".

"Estoy hecho pedazos. Él siempre la golpeaba. Nosotros siempre le decíamos que lo deje. Él ya tenía una perimetral (que prohibía acercarse a su madre). Muchas veces le dije a mi mamá que no vaya más a verlo. Yo tenía la intuición de que esto no venía muy bien", dijo esta tarde el hijo de Graciela en diálogo con el canal de noticias C5N.

El joven relató que la noche previa al asesinato, su madre había salido a un boliche junto con Romero, tras lo cual llegó de bailar ebria y se acostó a dormir.

"Él debe haber aprovechado la situación para matarla cuando estaba durmiendo. Después él se llevó todo. Lo único que dejó es el celular", agregó.

A su vez, Sebastián denunció que el sospechoso tenía antecedentes por violencia de género contra una expareja, que "era un prófugo de la justicia" y que no sabe "qué hacía suelto".

"Este hombre tenía una condena de 25 años y no sé qué hacía suelto. Él tendría que estar preso hace muchos años. Al muchacho no le importa nada", indicó el joven, quien además advirtió directamente a Romero: "Si me estás viendo, ni te aparezcas. Yo te voy a buscar por cielo y tierra".

Los escalofriantes detalles del crimen y el prontuario del asesino

Además, el hijo de la mujer asesinada aseguró que el prófugo "tiene familiares policías que lo están ocultando" y dijo que hasta esta tarde "no se comunicó nadie de la justicia con la familia".

"Anoche nos enteramos que este tipo estaba en el barrio Peluffo, en la casa de un hermano de él. Le fue a pedir plata para irse de viaje a Paraguay. El hermano le dijo que iba a llamar a la policía y él amenazó con suicidarse. Cuando llegó la policía, dijeron que ya no estaba ahí", relató.

Por último, el hijo de la víctima brindó algunas descripciones sobre cómo iba vestido Romero la última vez que fue visto.

"Lo que sabemos es que se fue con una bicicleta celeste, una mochila y una bufanda. Creemos que está escondido acá en Cañuelas", concluyó.

Por su parte, la hermana de víctima Mariela publicó un posteo en la red social Facebook con una foto de la pareja, sobre la cual escribió: "Maldito cobarde mataste a mi hermana (...) Justicia por ella".

En tanto, conocidos de la víctima colocaron un crespón negro en su perfil junto a un pedido de justicia para la víctima.

Para atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, llamá a la línea 144 o contactá por WhatsApp al +5491127716463.