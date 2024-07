Destrozos y saqueos en un bar notable en medio de los festejos por el bicampeonato de la Copa América

“Teníamos unas botellas de whisky antiguas, de lo que era La Giralda de los años 30, tazas antiguas originales de la casa, el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad por ser un bar notable, y un montón de cosas que eran reliquias de la casa. Y se llevaron todo”, lamentó Ariel.

El hombre, visiblemente afectado, mencionó que aunque saben que no podrán recuperar lo robado, intentarán entender cómo ocurrieron los destrozos revisando las cámaras de seguridad instaladas en el interior del bar. “Estoy tratando de conseguir un vidriero para que por lo menos me ponga el vidrio. Recién llegamos y me encontré con esto, ahora estamos limpiando”, explicó, mientras intentaba organizar la limpieza y reparación del local.