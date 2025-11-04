Picadas y fiestas: quién es el joven que chocó y dejó a 3 nenes huérfanos en José C. Paz

Dos de los nenes fueron dados de alta durante la noche de este lunes. Los menores, N., de 7 años, y A., de 11, fueron asistidos en el Hospital Mercante de la zona tras el impacto.

Los chiquitos iban a continuar unos días más en el centro de salud para recibir atención psicológica, pero sus familiares decidieron que sigan la recuperación en su casa.

Por otra parte, Sol, de 14 años y la mayor de los hermanos, continúa internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado.

Así fue el devastador choque que terminó con tres nenes hospitalizados y sus padres muertos

El siniestro ocurrió el viernes por la noche, en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, en José C. Paz. Según las primeras pericias, la Amarok que conducía Carballo impactó de lleno contra el Renault 12 en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos.

El golpe fue devastador: la camioneta quedó incrustada en el vehículo y el matrimonio murió en el acto.

Los tres menores, de 7, 11 y 14 años, resultaron con heridas graves y fueron rescatados por bomberos. Los chicos fueron trasladados al hospital local y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor de los hermanos permanece internada en estado crítico.

El abogado de Carballo, Juan Carlos Osorio, aclaró que su defendido dio negativo en el test de alcoholemia que le realizaron tras el choque.

“No se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente. De todos modos, dio el consentimiento para que se le practiquen exámenes sanguíneos”, explicó el letrado.

Carballo no sufrió heridas de gravedad y fue detenido en el lugar. Actualmente, permanece a disposición de la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Sin embargo, se habló de que conducía alcoholizado, algo que el test que le hicieron en el lugar del hecho descartó, aunque aún la fiscalía N° 4 del del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Ana De Leo, aguarda constatar con los resultados de análisis de sangre y orina.

Qué investigan los fiscales

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica exacta del siniestro. Algunos testigos aseguran que el Renault 12 cruzó en rojo, pero que la Amarok circulaba a altísima velocidad, lo que habría amplificado el impacto.

La fiscalía busca establecer si Carballo violó límites de velocidad o señales de tránsito, y si su conducción imprudente constituye una temeridad suficiente para agravar la imputación penal.

Mientras tanto, los tres hijos de Renzo y Eliana siguen internados, aferrados a la vida, mientras familiares, amigos y vecinos reclaman justicia por la tragedia que sacudió a José C. Paz.