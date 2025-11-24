Racing y River se miden en el Cilindro para definir quién pasa a cuartos de final
Racing y River se enfrentan en los octavos del Torneo Clausura en el duelo más esperado de la fase, marcado por el regreso de Maximiliano Salas al Cilindro. Santiago Solari abrió el marcador a los cuatro minutos.
Racing y River llegan a los octavos de final del Torneo Clausura con el duelo que más expectativa genera en esa instancia. El choque estará marcado por el regreso de Maximiliano Salas al Cilindro tras el gol que le marcó a su ex equipo por Copa Argentina; el presente crítico de Marcelo Gallardo; y la presión que enfrenta Gustavo Costas, obligado a ganar el torneo para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
A los cuatro minutos del partido, el delantero Santiago Solari abrió el marcador gracias a un cabezazo que puso la ventaja para los locales.
El partido comenzó a las 19.15, será dirigido por Facundo Tello y cuenta con transmisión de ESPN Premium.
Racing accedió a esta fase como tercero de la Zona A, después de un recorrido irregular que cerró con una racha positiva. River, en cambio, atravesó una etapa inicial muy por debajo de lo esperado: terminó sexto, sufrió tropiezos resonantes ante Deportivo Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata en el Monumental, y nunca logró consolidar funcionamiento.
Salas aparece como uno de los protagonistas del encuentro tanto por su actualidad como por la carga emocional que supone volver a Avellaneda con el recuerdo fresco de su definición ante La Academia en el certamen federal.
Es que el cruce más cercano entre los dos equipos, ocurrido el 2 de octubre de 2025, cuando River avanzó a semifinales de la Copa Argentina tras imponerse 1 a 0 sobre Racing, gracias a un gol del ex delantero de la Academia. El antecedente inmediato en el Cilindro se ubica el 14 de diciembre de 2024, fecha en la que Racing ganó 1 a 0 con otro tanto de Salas, antes de que el delantero fuera transferido al club de Núñez.
Formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Thiago Acosta, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.