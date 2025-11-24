Racing y River se miden en el Cilindro para definir quién pasa a cuartos de final

river

Salas aparece como uno de los protagonistas del encuentro tanto por su actualidad como por la carga emocional que supone volver a Avellaneda con el recuerdo fresco de su definición ante La Academia en el certamen federal.

Es que el cruce más cercano entre los dos equipos, ocurrido el 2 de octubre de 2025, cuando River avanzó a semifinales de la Copa Argentina tras imponerse 1 a 0 sobre Racing, gracias a un gol del ex delantero de la Academia. El antecedente inmediato en el Cilindro se ubica el 14 de diciembre de 2024, fecha en la que Racing ganó 1 a 0 con otro tanto de Salas, antes de que el delantero fuera transferido al club de Núñez.

racing-peñarol

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Thiago Acosta, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.