Lowrdez Fernández se bajó a último momento de LAM: la verdadera razón detrás de su angustia

Este lunes, en LAM (América TV), se esperaba la presencia de Lowrdez Fernández, pero finalmente la cantante no pudo salir al aire.
Lowrdez Fernández sorprendió al ausentarse de LAM por motivos de salud. La cantante explicó que atraviesa un proceso médico delicado.
"Mientras estábamos haciendo el programa, hoy iba a estar Lowrdez. La historia de LAM con Bandana se fue complicando en las últimas semanas. Se empezó a sentir mal. Estuvo acá con las chicas, las vieron todas. Vino a maquillarse, vino con su gente de prensa, vino a prepararse. Tenía muchas ganas de hacer la nota, pero se empezó a sentir mal y dejamos que se vaya. No estaba en un estado como para estar al aire, ella tiene una operación muy importante en unas horas que ya contó en otro programa", reveló el conductor Ángel de Brito.
El conductor agregó: "Una cosa que la tiene muy angustiada con respecto a su salud. Va a estar todo bien".
Antes de retirarse, Lowrdez grabó una breve nota para el programa. "Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma. Perdoname, se me acaban las horas de internación, por eso me fui. Voy a contarte todo de lo que todo el mundo está especulando, que hay cosas que son reales, y hay cosas que no", comenzó diciendo.
En ese mismo intercambio, Pepe Ochoa le preguntó: "¿Y con Lissa (Vera), la mejor? ¿Estuvo bien eso?". A lo que ella respondió con humor: "Dije que tengo principio de Alzheimer".
Más tarde, desde sus redes sociales, la artista amplió la explicación: "Pido disculpas por no estar con vos, Angelito, porque la verdad que creo que sos nuestro ángel, el ángel de Bandana. Me agarraron unos cólicos increíbles. Mañana tengo mi prequirúrgico".
Por último, confirmó la intervención que deberá atravesar: "El 26 de noviembre me voy a hacer una histerectomia, así que estoy muy concentrada en eso y es muy heavy".
Este lunes, en el programa Tarde o temprano (El Trece), Lowrdez Fernández se animó a hablar en profundidad sobre dos aspectos que atraviesan su vida actual: la relación marcada por la toxicidad que tuvo con Leandro García Gómez y el alejamiento de su compañera en Bandana, Lissa Vera.
"Es un proceso de sanar muchas cosas. Estoy con terapia, creciendo, aprendiendo. Muchas veces una no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Por ahí, una piensa que está rodeada de buenas personas y no", comenzó diciendo Lowrdez, dejando en claro que atraviesa un camino de reconstrucción personal.
La periodista Fernanda Iglesias quiso saber qué aprendizajes le había dejado este último tiempo tan movido: "¿Qué aprendiste en este último mes que fue intenso?". La cantante respondió con sinceridad: "Aprendí que me tengo que escuchar más, que soy vulnerable, que no lo puedo a todo y que me puedo equivocar. En un principio cuando sucedió esto, no puedo hablar mucho por la cautelar, me sentía muy culpable, muy tonta".
Respecto a su separación de García Gómez, Iglesias fue directa: "Vos estabas con él y cortaste. ¿Por qué cortaste? ¿Cortaste por la violencia?". Y Lowrdez no dudó en contestar: "Corté sí, porque realmente no pudimos superar cierta toxicidad que que había entre nosotros. Siempre fue genuino. Nos conocimos en un momento en la pandemia, fue muy fuerte".
El tema de Lissa Vera también apareció en la charla. Iglesias le recordó la denuncia que su compañera había realizado: "Cuando ella (Lissa) fue a hacer la denuncia, a vos te debe haber sorprendido". La respuesta de Lowrdez fue contundente: "Sí, me decían ingrata: 'Lisa, te defendió'. Pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba, no sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, yo no vivía con él. Fue reloco, porque después tuvimos una charla".
Más adelante, la artista sumó una reflexión sobre lo que le genera hablar del tema públicamente: "Le agradezco que haya sentido una preocupación genuina, pero después no paró y la verdad que en las notas cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y yo no conté. Se llama revictimización. No sé si puedo hablar de esto, pero fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable".
La entrevista se volvió aún más íntima cuando Iglesias le preguntó: "¿Por qué?". A lo que Lowrdez contestó: "Porque fue entre los dos". Y ante la consulta de si se siente culpable de que él esté preso, la cantante se quebró: "Sí", expresó entre lágrimas. "No lo puedo evitar, yo creo que igual es un proceso, por eso también quería esperar un tiempo para dar notas", añadió.
Por último, describió con crudeza cómo transita este presente: "Estoy remando con un escarbadiente. Esperaba justamente que sea todo lo contrario. Se volvió violento en un punto y es violencia más violencia".