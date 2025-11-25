A24.com

Masterchef Celebrity: Ariel Puchetta recordó la noche en que Wanda Nara y Maxi López se cruzaron por primera vez

En MasterChef Celebrity, Ariel Puchetta desató risas al recordar viejas noches de Sunset junto a Wanda Nara y Maxi López.

25 nov 2025, 00:20
puchetta, wanda nara y maxi lópez
Este lunes Ariel Puchetta participó en la gala de MasterChef Celebrity (Telefe) y trajo al presente recuerdos del pasado amoroso entre Wanda Nara y Maxi López.

"Va a ser una noche con diversión, canciones y la primera sorpresa es Ariel Puchetta", presentó la conductora con entusiasmo.

La charla no tardó en ponerse divertida. "¿Nos conocemos?", le preguntó Wanda. "Nos conocemos, sí. Íbamos con Maldonado a Sunset", respondió el cantante. "¡Ah", reaccionó Wanda entre risas, mientras Maxi acotaba con humor: "Saltó la ficha".

En su entrevista individual, Maxi agregó un detalle: "A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un 'desfile'".

Ariel también sumó su recuerdo: "Yo estuve ahí esa noche. Claro, sí, iba todas las noches igual". Wanda, fiel a su estilo, lo interpeló: "Hablá, Maxi. No estás sin volumen". Y él retrucó divertido: "Estaba siempre en Sunset, olvidate. Bailanta".

Finalmente, Maxi cerró la anécdota con una frase que generó carcajadas en el estudio: "Necesito omitir información, me estoy salvando el pellejo".

¿Cuál fue el explosivo consejo que Maxi López le dio a un participante sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity?

En una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas sorprendió al revelar a Wanda Nara el consejo que le dio su flamante amigo dentro del certamen, Maxi López.

Mientras avanzaba con la preparación de su plato, Wanda se acercó a su estación y, sin vueltas, le lanzó una pregunta directa: "¿Cómo está el corazón de Ian?". El participante respondió con serenidad: "Bien, muy tranquilo. Yo estoy enfocado acá, en el trabajo, en mis cosas y estoy bien".

Con su característico humor filoso, la conductora disparó una frase que generó carcajadas: "Ser amigo de Maxi y tener novia es un poco complicado". Ian no dudó en defenderlo: "No, pero él se porta bien ya". Ante esa respuesta, Wanda retrucó con picardía: "Cómo 'ya'?".

El joven continuó con su explicación: "Él me tira las indicaciones. Está retirado de hace muchos años". A lo que Wanda, divertida, reaccionó: "Estás metiendo la pata".

La conversación siguió con otra consulta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue firme: "Sí". Wanda insistió: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".

Sin pensarlo demasiado, Ian reveló: "Que no te muestre el celular". Wanda coincidió enseguida: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad".

Finalmente, en su entrevista individual, Ian cerró con humor y complicidad: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".

