Charlotte Caniggia destrozó a La China Suárez con una fuerte acusación: "Se metió con..."

Charlotte fue incluso más lejos, asegurando que la actriz habría quedado atrapada en ese tipo de personajes. “Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Se la comió, dijo, ‘Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo’. Y así todas las películas. Como que no no pudo salir del personaje".

Las declaraciones fueron tan fuertes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. El fragmento, replicado por usuarios y portales de espectáculos, impulsó el nombre de Charlotte al centro de la conversación digital, en una nueva polémica que promete seguir sumando capítulos.

La China Suárez, por el momento, no respondió a las acusaciones, pero el comentario de Charlotte ya hizo ruido dentro del ambiente y dejó instalada una frase que será difícil de esquivar.

¿Qué posteo subió Wanda Nara a sus redes tras el video de La China Suárez en un shopping con sus hijas?

Interminable. Se preveía una seguidilla de episodios tensos y cargados de polémica, y así fue. La visita exprés de Mauro Icardi al país para reencontrarse con sus hijas, después de varios meses sin verlas en persona, prometía complicaciones… y las hubo. El futbolista buscó evitar cualquier situación incómoda al momento de retirar a Francesca e Isabella y las pasó a buscar directamente por el edificio de Wanda Nara, trasladándolas luego a su casa en Nordelta. Pero lo que parecía ser un encuentro familiar terminó transformándose en un nuevo capítulo del conflicto que no deja de sumar episodios.

El clima se tensó aún más cuando se filtró un video que muchos interpretaron como una provocación. En las imágenes se ve a La China Suárez caminando junto a las hijas de Wanda por los pasillos de un shopping de la zona norte del Gran Buenos Aires. La escena fue suficiente para encender la discusión pública y alimentar las especulaciones. Lo que para algunos pudo haber sido una situación cotidiana, para otros se convirtió en una señal de alerta en medio de la compleja relación entre las partes.

Desde LAM (América TV), Yanina Latorre anticipó que el jueves “se encendería una bomba” y, en sus redes sociales, lanzó una crítica directa sobre la situación. “Las hijas de Wanda hoy tampoco fueron al colegio. Prioridades, ¿no? Bien Mauriño. Parece que tenían un acto escolar, que ellas estaban esperando… y se lo pierden. Hablemos de egoísmo”, escribió la panelista, dejando en claro su postura y sumando más combustible a la polémica que ya circulaba en redes y en televisión.

Minutos después, la cuenta oficial de LAM (América TV) difundió el video donde se ve a María Eugenia Suárez de la mano con Francesca e Isabella, algo que, según trascendió, Wanda no habría autorizado. Incluso se comentó que la empresaria habría solicitado por vía judicial que la actriz no compartiera tiempo con sus hijas, aunque esa información no fue confirmada públicamente por ninguna de las partes involucradas, lo que no impidió que se multiplicaran las interpretaciones.

En medio del revuelo mediático y mientras todos los programas analizaban el video, Wanda eligió una jugada inesperada: publicó un mensaje en apoyo a Luis Ventura por su reciente eliminación de MasterChef. El gesto fue leído como una manera de desviar la atención o, tal vez, como una estrategia para marcar distancia del escándalo que crecía con cada minuto. En cualquier caso, el conflicto volvió a instalarse en el centro de la escena y dejó en evidencia que la historia, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos cada vez que alguno de los protagonistas pisa el país.