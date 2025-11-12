Emerenciano Sena habló por primera vez en el juicio por Cecilia Strzyzowski y sorprendió a todos con su reacción

En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena declaró por primera vez ante el jurado y se quebró al hablar de las acusaciones en su contra.
Durante una nueva audiencia en Resistencia, el líder piquetero habló ante el jurado en una de las jornadas clave del proceso. Está acusado de ser partícipe primario en el crimen.
"Me acusan...": la declaración entre lagrimas de Emerenciano Sena en el juicio por Cecilia Strzyzowski
“Yo ese día que me investigan y que me acusan de algo que nunca cometí, hice todo lo mismo”, expresó entre lágrimas el dirigente piquetero y fundador del barrio que llevaba su nombre antes de su detención.
Sena es el primero de los siete imputados que decidió prestar declaración en el proceso oral que se desarrolla en los tribunales de Resistencia, Chaco, donde se intenta esclarecer la desaparición y muerte de Cecilia, ocurrida en junio de 2023.
El líder social, detenido junto a su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, enfrenta cargos por su presunta participación en el crimen de su nuera. Durante su testimonio, volvió a sostener que es inocente y que no tuvo vínculo con el hecho.
El juicio, que comenzó a fines de octubre, continúa con las declaraciones de testigos y peritos que buscarán reconstruir las últimas horas de la joven, desaparecida tras ingresar a la vivienda familiar de los Sena en la capital chaqueña.
Uno de los agentes de la División Búsqueda de Personas relató que, desde el primer momento de la investigación, recibió información que vinculaba a la familia Sena con la desaparición de Cecilia. “La madre de la víctima me dijo que César era agresivo y manipulador”, señaló el policía ante el jurado, según publicó Diario Chaco.
Durante su testimonio, el agente presentó pericias informáticas que ubicaron la última conexión de las redes sociales de Cecilia en la casa de los Sena y descartaron la existencia de pasajes a Ushuaia, destino con el que la habían engañado antes del crimen.
También mencionó los resultados de los allanamientos en una vivienda y en un campo, donde se hallaron cenizas y posibles restos óseos, elementos que podrían ser determinantes en la causa. Otro efectivo de la División de Metodología Investigativa Metropolitana explicó que los celulares de César Sena y Cecilia emitieron señales coincidentes desde la casa familiar hasta la zona rural conocida como Campo Rossi, el lugar donde se presume que fue asesinada.