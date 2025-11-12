Emerenciano Sena habló por primera vez en el juicio por Cecilia Strzyzowski y sorprendió a todos con su reacción

El juicio, que comenzó a fines de octubre, continúa con las declaraciones de testigos y peritos que buscarán reconstruir las últimas horas de la joven, desaparecida tras ingresar a la vivienda familiar de los Sena en la capital chaqueña.

Testimonios comprometieron a César Sena y a su entorno

Uno de los agentes de la División Búsqueda de Personas relató que, desde el primer momento de la investigación, recibió información que vinculaba a la familia Sena con la desaparición de Cecilia. “La madre de la víctima me dijo que César era agresivo y manipulador”, señaló el policía ante el jurado, según publicó Diario Chaco.

Durante su testimonio, el agente presentó pericias informáticas que ubicaron la última conexión de las redes sociales de Cecilia en la casa de los Sena y descartaron la existencia de pasajes a Ushuaia, destino con el que la habían engañado antes del crimen.

También mencionó los resultados de los allanamientos en una vivienda y en un campo, donde se hallaron cenizas y posibles restos óseos, elementos que podrían ser determinantes en la causa. Otro efectivo de la División de Metodología Investigativa Metropolitana explicó que los celulares de César Sena y Cecilia emitieron señales coincidentes desde la casa familiar hasta la zona rural conocida como Campo Rossi, el lugar donde se presume que fue asesinada.