Actualidad
Chubut
Incertidumbre y preocupación

Intensificaron el operativo de búsqueda en Chubut de los jubilados desaparecidos hace más de un mes

La policía amplía los rastrillajes en la zona rural, pero aún no hay pistas firmes sobre el paradero de Pedro Kreder y Juana Inés Morales.

La preocupación crece en Comodoro Rivadavia y la región. A más de un mes de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la Policía provincial decidió ampliar el operativo de búsqueda en la zona rural. Sin embargo, hasta el momento no apareció ninguna pista concreta que permita reconstruir qué ocurrió con la pareja.

Leé también La fuerte frase que cambió la búsqueda de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos en Chubut
Kreder y Morales fueron vistos por última vez el 11 de octubre en un paraje cercano a la ciudad. Desde ese día, familiares, vecinos y distintas fuerzas de seguridad participan de un operativo que, pese al despliegue, no arrojó avances significativos.

En las últimas horas, la policía del Chubut y equipos de rescate extendieron la búsqueda a un área más amplia, incluyendo campos, caminos secundarios y sectores de difícil acceso. Trabajan con drones, perros rastreadores, vehículos 4x4 y equipos especializados, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de terreno posible.

Según publicó El Chubut, el personal policial recorrió 20 kilómetros desde el Zanjón de Visser —donde la camioneta de la pareja apareció atascada— hasta el establecimiento Lamar. Allí entrevistaron a la encargada, quien días atrás declaró haber visto objetos arrastrados por el agua en una desembocadura cercana.

El gobierno de Chubut intensifica la búsqueda cuando se cumple un mes de la desaparición. (Foto: gentileza diario El Chubut.)

La búsqueda también se reanudó en la costa: desde Bahía Bustamante hacia el norte hasta la altura del establecimiento Lamar. En ese tramo se cubrieron 26 kilómetros, inspeccionando zanjones, grietas y accidentes naturales característicos de la zona.

El operativo continúa bajo la supervisión del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, junto al segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos, y el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

Hallaron objetos en la costa y refuerzan los operativos

El fin de semana pasado, la búsqueda se intensificó luego de que la encargada del establecimiento Lamar guiara a los investigadores hasta una desembocadura marítima donde aparecieron objetos que podrían estar vinculados a la pareja. A partir de ese punto se trazaron dos cuadrículas de rastrillaje, una hacia el norte y otra hacia el sur, para cubrir toda la franja costera.

Además de los patrullajes a pie y el uso de drones, participan grupos especializados como el GEOP, la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew, Bahía Blanca y la División Canes de Comodoro Rivadavia.

Comtinúan los rastrillajes en la zona cercana al zanjón de Visser. (Foto: gentileza diario El Chubut.)

Sin resultados: crece la incertidumbre y no se descartan hipótesis

A pesar del despliegue terrestre, aéreo y costero, las autoridades confirmaron que no surgieron resultados positivos. La desaparición de Pedro y Juana —vistos por última vez cuando se dirigían a Camarones— mantiene en vilo a todo Comodoro Rivadavia.

El ministro Iturrioz aseguró que trabajan sobre todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un homicidio. En ese sentido, adelantó que las pericias biológicas y de ADN realizadas en la camioneta podrían ser claves para avanzar en el caso.

