Intensificaron el operativo de búsqueda en Chubut de los jubilados desaparecidos hace más de un mes. 

el-gobierno-de-chubut-intensifica-la-busqueda-cuando-se-cumple-un-mes-de-la-desaparicion-foto-gentileza-diario-el-chubut-ZIMMMAP7BNEDFEEMKF566RZOPM El gobierno de Chubut intensifica la búsqueda cuando se cumple un mes de la desaparición. (Foto: gentileza diario El Chubut.)

La búsqueda también se reanudó en la costa: desde Bahía Bustamante hacia el norte hasta la altura del establecimiento Lamar. En ese tramo se cubrieron 26 kilómetros, inspeccionando zanjones, grietas y accidentes naturales característicos de la zona.

El operativo continúa bajo la supervisión del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, junto al segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos, y el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

Hallaron objetos en la costa y refuerzan los operativos

El fin de semana pasado, la búsqueda se intensificó luego de que la encargada del establecimiento Lamar guiara a los investigadores hasta una desembocadura marítima donde aparecieron objetos que podrían estar vinculados a la pareja. A partir de ese punto se trazaron dos cuadrículas de rastrillaje, una hacia el norte y otra hacia el sur, para cubrir toda la franja costera.

Además de los patrullajes a pie y el uso de drones, participan grupos especializados como el GEOP, la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew, Bahía Blanca y la División Canes de Comodoro Rivadavia.

comtinuan-los-rastrillajes-en-la-zona-cercana-al-zanjon-de-visser-foto-gentileza-diario-el-chubut-I66Y4CPI5ZHO5D5AWTSPKUESQI Comtinúan los rastrillajes en la zona cercana al zanjón de Visser. (Foto: gentileza diario El Chubut.)

Sin resultados: crece la incertidumbre y no se descartan hipótesis

A pesar del despliegue terrestre, aéreo y costero, las autoridades confirmaron que no surgieron resultados positivos. La desaparición de Pedro y Juana —vistos por última vez cuando se dirigían a Camarones— mantiene en vilo a todo Comodoro Rivadavia.

El ministro Iturrioz aseguró que trabajan sobre todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un homicidio. En ese sentido, adelantó que las pericias biológicas y de ADN realizadas en la camioneta podrían ser claves para avanzar en el caso.