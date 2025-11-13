El embajador de EE.UU. habló tras el acuerdo comercial con la Argentina: "Nunca estuvimos tan juntos"
Peter Lamelas, representante diplomático estadounidense en el país, fue la primera voz de la administración de Donald Trump en referirse al entendimiento que firmaron ambas naciones.
El embajador de EEUU Peter Lamelas, junto al canciller Pablo Quirno.
El flamante embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, celebró el histórico acuerdo comercial alcanzado entre ambos países y afirmó: “Nunca estuvimos tan juntos, nunca estuvimos tan decididos”. Fue la primera voz de la administración de Donald Trump en referirse al entendimiento que firmaron ambas naciones.
El anuncio llegó este jueves desde Washington, tras semanas de especulaciones. El nuevo entendimiento busca abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el comercio y promover inversiones entre ambos países.
Según la Casa Blanca, el acuerdo —que será firmado cuando finalice el texto definitivo— representa el mayor avance comercial bilateral en décadas y consolida el respaldo de Estados Unidos a las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.
En su cuenta de X, Lamelas destacó la importancia del entendimiento: “Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”.
Desde la embajada estadounidense en Buenos Aires detallaron que ambos países alcanzaron un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión, destinado a incrementar las inversiones estadounidenses en la Argentina y atraer nuevas oportunidades para el sector privado.
Definieron el pacto como “una señal clara de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y a una trayectoria de crecimiento para ambos países”.
El acuerdo incluye:
Reducción de tarifas para sectores estratégicos.
Alineamiento de estándares regulatorios.
Fortalecimiento de la protección de propiedad intelectual.
Un compromiso para avanzar hacia un comercio más justo y recíproco.
Los puntos principales del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
El entendimiento prevé nuevas condiciones de acceso recíproco a mercados, incluyendo beneficios para ambos países:
Preferencias arancelarias en Argentina
Argentina otorgará beneficios a exportaciones estadounidenses en sectores como:
Medicamentos
Químicos
Maquinaria
Tecnología
Dispositivos médicos
Vehículos
Productos agrícolas
Eliminación de aranceles en EE.UU.
Estados Unidos eliminará tarifas a:
Recursos naturales no disponibles en su mercado
Bienes de uso farmacéutico no patentados
Además, ambos gobiernos acordaron mejorar el acceso bilateral en carne vacuna, un capítulo históricamente sensible en las relaciones comerciales.
Revisión de medidas bajo la Sección 232
Washington adelantó que considerará el impacto del acuerdo al evaluar restricciones comerciales vinculadas a la seguridad nacional bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense.
Eliminación de barreras no arancelarias
Argentina se comprometió a:
Seguir desmantelando trabas al comercio, incluidas licencias de importación.
Eliminar requisitos consulares para exportaciones estadounidenses.
Eliminar gradualmente la tasa estadística aplicada a bienes de EE.UU.