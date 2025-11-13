En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Estados Unidos
Argentina
Repercusiones

El embajador de EE.UU. habló tras el acuerdo comercial con la Argentina: "Nunca estuvimos tan juntos"

Peter Lamelas, representante diplomático estadounidense en el país, fue la primera voz de la administración de Donald Trump en referirse al entendimiento que firmaron ambas naciones.

El embajador de EEUU Peter Lamelas

El embajador de EEUU Peter Lamelas, junto al canciller Pablo Quirno.

El flamante embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, celebró el histórico acuerdo comercial alcanzado entre ambos países y afirmó: “Nunca estuvimos tan juntos, nunca estuvimos tan decididos”. Fue la primera voz de la administración de Donald Trump en referirse al entendimiento que firmaron ambas naciones.

Leé también La exorbitante suma que EEUU pedirá a turistas para entrar a su país: ¿cómo afectará a los argentinos?
Estados Unidos comenzará a pedir un depósito como garantía de US$ 15.000 para obtener la Visa. (foto: A24.com)

El anuncio llegó este jueves desde Washington, tras semanas de especulaciones. El nuevo entendimiento busca abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el comercio y promover inversiones entre ambos países.

Según la Casa Blanca, el acuerdo —que será firmado cuando finalice el texto definitivo— representa el mayor avance comercial bilateral en décadas y consolida el respaldo de Estados Unidos a las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Embed

El mensaje de Peter Lamelas tras el anuncio

En su cuenta de X, Lamelas destacó la importancia del entendimiento: “Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”.

Desde la embajada estadounidense en Buenos Aires detallaron que ambos países alcanzaron un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión, destinado a incrementar las inversiones estadounidenses en la Argentina y atraer nuevas oportunidades para el sector privado.

Definieron el pacto como “una señal clara de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y a una trayectoria de crecimiento para ambos países”.

El acuerdo incluye:

  • Reducción de tarifas para sectores estratégicos.
  • Alineamiento de estándares regulatorios.
  • Fortalecimiento de la protección de propiedad intelectual.
  • Un compromiso para avanzar hacia un comercio más justo y recíproco.
YNE2PSG3OBEDVJJ6DZEHJW4VUA
Peter Lamelas celebró el acuerdo entre EEUU y Argentina.

Peter Lamelas celebró el acuerdo entre EEUU y Argentina.

Los puntos principales del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El entendimiento prevé nuevas condiciones de acceso recíproco a mercados, incluyendo beneficios para ambos países:

Preferencias arancelarias en Argentina

Argentina otorgará beneficios a exportaciones estadounidenses en sectores como:

  • Medicamentos
  • Químicos
  • Maquinaria
  • Tecnología
  • Dispositivos médicos
  • Vehículos
  • Productos agrícolas

Eliminación de aranceles en EE.UU.

Estados Unidos eliminará tarifas a:

  • Recursos naturales no disponibles en su mercado
  • Bienes de uso farmacéutico no patentados

Además, ambos gobiernos acordaron mejorar el acceso bilateral en carne vacuna, un capítulo históricamente sensible en las relaciones comerciales.

Revisión de medidas bajo la Sección 232

Washington adelantó que considerará el impacto del acuerdo al evaluar restricciones comerciales vinculadas a la seguridad nacional bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense.

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina se comprometió a:

  • Seguir desmantelando trabas al comercio, incluidas licencias de importación.
  • Eliminar requisitos consulares para exportaciones estadounidenses.
  • Eliminar gradualmente la tasa estadística aplicada a bienes de EE.UU.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Argentina Acuerdo Donald Trump
Notas relacionadas
El embajador argentino en EEUU opinó de la cumbre Trump-Milei: "Se está fundando una alianza sistémica"
Trasladaron a Fred Machado a Buenos Aires y será alojado en Lugano antes de su extradición a EEUU
Javier Milei: "Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral-comercial con los Estados Unidos"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar