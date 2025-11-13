El embajador de EE.UU. habló tras el acuerdo comercial con la Argentina: "Nunca estuvimos tan juntos"

Desde la embajada estadounidense en Buenos Aires detallaron que ambos países alcanzaron un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión, destinado a incrementar las inversiones estadounidenses en la Argentina y atraer nuevas oportunidades para el sector privado.

Definieron el pacto como “una señal clara de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y a una trayectoria de crecimiento para ambos países”.

El acuerdo incluye:

Reducción de tarifas para sectores estratégicos.

Alineamiento de estándares regulatorios.

Fortalecimiento de la protección de propiedad intelectual.

Un compromiso para avanzar hacia un comercio más justo y recíproco.

Peter Lamelas celebró el acuerdo entre EEUU y Argentina.

Los puntos principales del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El entendimiento prevé nuevas condiciones de acceso recíproco a mercados, incluyendo beneficios para ambos países:

Preferencias arancelarias en Argentina

Argentina otorgará beneficios a exportaciones estadounidenses en sectores como:

Medicamentos

Químicos

Maquinaria

Tecnología

Dispositivos médicos

Vehículos

Productos agrícolas

Eliminación de aranceles en EE.UU.

Estados Unidos eliminará tarifas a:

Recursos naturales no disponibles en su mercado

Bienes de uso farmacéutico no patentados

Además, ambos gobiernos acordaron mejorar el acceso bilateral en carne vacuna, un capítulo históricamente sensible en las relaciones comerciales.

Revisión de medidas bajo la Sección 232

Washington adelantó que considerará el impacto del acuerdo al evaluar restricciones comerciales vinculadas a la seguridad nacional bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense.

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina se comprometió a: