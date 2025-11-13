A24.com

Luciana Salazar denunció que sufrió acoso de parte de un famoso actor

En una nota con Bondi Live, Luciana Salazar habló de la desafortunada experiencia que vivió con un compañero de elenco.

13 nov 2025, 19:48
Luciana Salazar volvió a revelar un episodio de acoso que sufrió en sus primeros años de trabajo en la televisión. La actriz habló en el streaming Bondi Live y, sin dar nombres, expuso nuevamente una situación que vivió cuando tenía apenas 21 años y formaba parte de uno de sus primeros proyectos laborales. Su testimonio reactivó un tema que ya había mencionado públicamente en 2018, cuando relató una experiencia traumática ocurrida en un camarín.

En la charla con los conductores del ciclo, Luciana Salazar recordó que, si bien su paso por el programa fue mayormente positivo, hubo un caso puntual que la marcó. “Ponele que hay uno solo que no lo voy a nombrar, que la situación en su momento que yo viví… obviamente no quiero decir a la persona porque la verdad que no me gusta”, expresó, dejando claro que se trató de un límite grave cruzado por un compañero de elenco. Ante la pregunta directa sobre si había sido acosada, respondió: “Sí, pero me defendí. En ese momento tuve que hablar con las productoras del programa. Y nada, lo hablé, lo charlé. No dejé que me suceda, esa es la realidad.

La diosa explicó que logró contener la situación gracias a la intervención de mujeres de la producción: “Yo tuve las agallas para poder hacerlo, pero entiendo que hay mujeres que no y bueno, y es una situación por demás injusta e incómoda”. Pese al impacto inicial, contó que después de esa instancia tuvieron que seguir compartiendo el espacio laboral. “Al principio fue un poco chocante, me costó tal vez hasta más… Fue una situación para mí incómoda, porque yo era muy chiquita, tenía 21 años”, relató.

Ante la especulación del público en vivo, Luciana Salazar fue terminante al no señalar a ningún actor. “No voy a hablar absolutamente de nadie, porque yo ya te digo, como lo pude solucionar en su momento… No es una espina que tengo en mi vida, en su momento fue como medio rari, pero lo solucioné y ya está, no es un mal trago, no es algo que me haya quedado marcado, aclaró.

Su relato se conecta con lo que había contado en 2018 en una entrevista con Infobae, donde sí brindó más detalles sobre otra experiencia traumática vivida en sus comienzos. En aquel momento aseguró: “No, lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!… ¿no te gusto?’. De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”.

También contó cómo logró salir de esa situación: “Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años”.

Aunque esta vez evitó dar nombres, el relato de Luciana Salazar vuelve a encender el debate sobre los abusos de poder y las situaciones de acoso que durante años permanecieron silenciadas en la televisión argentina.

Yanian Latorre respondió lo que todos quieren saber: ¿de qué vive Luciana Salazar?

Yanina Latorre sorprendió con explosivas declaraciones sobre Luciana Salazar durante una charla con Martín Cirio. Sin filtro, la conductora de SQP (América TV) ventiló rumores, lanzó frases picantes y habló de un supuesto nuevo romance de la modelo con un empresario vinculado al fútbol.

Todo comenzó cuando Martín Cirio le preguntó sin vueltas: “¿Luciana Salazar trabaja de hacer trámites con la cola?”.

Lejos de esquivar el tema, Yanina reaccionó con su característico estilo filoso y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Con la conch... Me dijeron que es buenísima haciendo el helicóptero. Ah, estoy diciendo cosas que no debería. El helicóptero”, respondió entre risas.

La declaración desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir el fragmento y convertirlo en tendencia. Además, la panelista sumó información sobre un nuevo amor en la vida de Luli Salazar: contó que la modelo tendría un romance con un empresario ligado al fútbol.

“Se levantó un tipo nuevo, no lo conté en la tele. Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. ¿Vos podés creer el arte que tiene? Todavía no lo garchó y el tipo ya le pagó todo el colegio de la piba por adelantado un año”, reveló Yanina.

La frase, fiel a su estilo, generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, ya que involucra dinero, seducción y poder: ingredientes infalibles para un escándalo mediático. Tras sus picantes afirmaciones, la conductora remató con una sentencia que provocó risas y debate en el estudio: “Yo estoy en la carrera equivocada. Todo el día hasta hoy que tendría que estar tomando vino”, cerró con ironía.

La entrevista no tardó en viralizarse. Los fanáticos de ambos y los portales de espectáculos replicaron los dichos de Yanina, quien demostró una vez más por qué es una de las figuras más temidas —y escuchadas— del mundo del chimento.

Embed

     

 

