Luciana Salazar denunció que sufrió acoso de parte de un famoso actor

Su relato se conecta con lo que había contado en 2018 en una entrevista con Infobae, donde sí brindó más detalles sobre otra experiencia traumática vivida en sus comienzos. En aquel momento aseguró: “No, lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!… ¿no te gusto?’. De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”.

También contó cómo logró salir de esa situación: “Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años”.

Aunque esta vez evitó dar nombres, el relato de Luciana Salazar vuelve a encender el debate sobre los abusos de poder y las situaciones de acoso que durante años permanecieron silenciadas en la televisión argentina.

Yanian Latorre respondió lo que todos quieren saber: ¿de qué vive Luciana Salazar?

Yanina Latorre sorprendió con explosivas declaraciones sobre Luciana Salazar durante una charla con Martín Cirio. Sin filtro, la conductora de SQP (América TV) ventiló rumores, lanzó frases picantes y habló de un supuesto nuevo romance de la modelo con un empresario vinculado al fútbol.

Todo comenzó cuando Martín Cirio le preguntó sin vueltas: “¿Luciana Salazar trabaja de hacer trámites con la cola?”.

Lejos de esquivar el tema, Yanina reaccionó con su característico estilo filoso y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Con la conch... Me dijeron que es buenísima haciendo el helicóptero. Ah, estoy diciendo cosas que no debería. El helicóptero”, respondió entre risas.

La declaración desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir el fragmento y convertirlo en tendencia. Además, la panelista sumó información sobre un nuevo amor en la vida de Luli Salazar: contó que la modelo tendría un romance con un empresario ligado al fútbol.

“Se levantó un tipo nuevo, no lo conté en la tele. Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. ¿Vos podés creer el arte que tiene? Todavía no lo garchó y el tipo ya le pagó todo el colegio de la piba por adelantado un año”, reveló Yanina.

La frase, fiel a su estilo, generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, ya que involucra dinero, seducción y poder: ingredientes infalibles para un escándalo mediático. Tras sus picantes afirmaciones, la conductora remató con una sentencia que provocó risas y debate en el estudio: “Yo estoy en la carrera equivocada. Todo el día hasta hoy que tendría que estar tomando vino”, cerró con ironía.

La entrevista no tardó en viralizarse. Los fanáticos de ambos y los portales de espectáculos replicaron los dichos de Yanina, quien demostró una vez más por qué es una de las figuras más temidas —y escuchadas— del mundo del chimento.