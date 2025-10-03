Se conoció cómo era la relación entre Jorge Rial y su hija Morena en los días previos a la detención

El propio Rial se refirió al tema días atrás. Reconoció que, como padre, estaba dolido y que también debía asumir errores propios. Al mismo tiempo, se desligó de las conductas de su hija, marcando distancia. Además, admitió que lo afectaba profundamente que el apellido quedara en medio de este escándalo, porque “era lo único que le había dejado su padre” y remarcó que siempre se consideró parte de una “familia de trabajo”.

En paralelo, Virginia Monteros, amiga íntima de Morena, dio su visión sobre el vínculo actual entre ellos. En declaraciones públicas expresó: “No es fácil acompañar a una persona con problemas de salud mental. Jorge hizo todo lo que pudo. Cada vez que lo llamamos, estuvo a disposición y nos ayudó”. A la vez, destacó que en los últimos meses padre e hija habían logrado recomponer la relación: “En el último tiempo, estaban bien. Ellos peleaban mucho antes pero ahora estaban bien, con todo muy tranquilo”.

¿Morena Rial va a festejar el cumpleaños de su hijo Amadeo en el cárcel?

El vínculo entre Jorge Rial y Morena Rial volvió a quedar expuesto en medio de un nuevo conflicto familiar. Según se mencionó en el programa Puro Show (El Trece), padre e hija habrían protagonizado una fuerte discusión durante una comunicación desde la cárcel, a pocos días del cumpleaños de Amadeo, quien la próxima semana cumplirá un año.

La polémica comenzó cuando Pampito comentó: “Estamos en vivo desde Magdalena donde está detenida Morena Rial por vaga, por no cumplir las tres cosas que le pidió la justicia”. De inmediato, Angie Balbiani lo corrigió al señalar: “En realidad es por robo. Ella está presa por robo”. Aun así, el conductor insistió: “Pero estaba libre, había robado y estaba libre”.

La panelista mantuvo su posición y remarcó: “En realidad, ella estaba esperando, pero sí, podemos sumarle a que robó, porque si no parece como un poco romantizado que está presa por vaga, está presa porque robó”. Pampito contestó: “Yo no romantizo nada. Lo que digo es que ella hoy termina detenida por vaga. Podría estar libre”.

En medio de la discusión, Nancy Duré repasó los antecedentes judiciales: “A ella le habían dado una escarcelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene un bebé chiquito, se suponía que necesitaba amamantarlo. Y estas condiciones fueron las que presentó el abogado para pedir que ella siguiera el curso de la investigación en libertad. Pero tenía que cumplir con pautas muy básicas”.

A su turno, Matías Vázquez aportó más información: “La justicia revocó la excarcelación por robo agravado. El robo fue el 18 de enero en la zona de San Isidro. Ahora va a estar en este penal, no le van a dar la prisión domiciliaria, al menos en estas semanas, porque es muy difícil que se la den, y va a pasar las peores horas”. Además, señaló que “aparte se viene al cumpleaños de su hijo, es decir, el 7 de octubre cumple un año el más chico”.

El periodista también expuso el trasfondo familiar: “Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso”. Según su visión, “es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba y pasó porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”.

En la parte final del debate, Pampito trazó una comparación: “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”. Sin embargo, Duré aclaró: “Sí, pero no es familiar. Esta prisión no es familiar. Ella no está con él. Tenés un rincón de la infancia donde sí vos podés estar tiempo con tu hijo”.