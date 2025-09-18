La dura respuesta de Bárbara Diez a Uanina Latorre tras revelar quién fue la famosa novia que tuvo sexo en su casamiento con el DJ

La polémica está más encendida que nunca. Lo que comenzó como una anécdota jugosa terminó en un verdadero escándalo que sacude al mundo del espectáculo y, sobre todo, al de las bodas más top de la Argentina.
Yanina Latorre encendió la mecha en las redes sociales al contar la supuesta identidad de la novia famosa que, en pleno casamiento, fue descubierta manteniendo relaciones sexuales con el DJ en un cuarto apartado de la fiesta. Según la panelista, se trata de Angie Landaburu, una modelo e influencer reconocida, lo que desató una ola de comentarios, rumores y un morbo imparable.
Sin embargo, ahora la palabra fuerte llegó de la mano de la organizadora de eventos Bárbara Díez, referente indiscutida en el mundo de las bodas de alto nivel. La wedding planner, que había contado la historia tiempo atrás en un stream, salió con los tapones de punta y desmintió categóricamente a Latorre.
“Esto es mentira”, disparó Bárbara Díez y agregó: “Esto es mentira. ¿Cuál fue la necesidad de faltar a la verdad? ¿Por qué faltamos el respeto a humanos?”, escribió, indignada, en respuesta a las declaraciones de Yanina.
En su momento, la propia Diez había relatado —sin dar nombres— que le tocó presenciar una de las situaciones más difíciles de su carrera: enterarse que la novia estaba siendo infiel con el DJ en plena boda. “Nos quedamos helados, nadie sabía qué hacer”, contó en aquel entonces.
Pero la organizadora asegura que la versión fue desvirtuada: nunca reveló ni revelará quién era esa novia. La historia tomó otro giro cuando Yanina Latorre decidió ponerle nombre a la protagonista. En Instagram le preguntaron a Latorre por la novia en cuestión y reveló que habría sido Angie Landaburu, modelo, influencer y entrevistadora, actualmente casada con el empresario Augusto Marini, con quien recientemente tuvo a su primer hijo.
El descargo de Bárbara descolocó a los seguidores aunque muchos interpretan que negar esto es regla de oro de su trabajo, la confidencialidad absoluta de sus clientes. De hecho, varios allegados aseguran que su enojo fue sólo porque semejante rumor podría complicar su prestigio profesional y su vínculo con empresarios, políticos y figuras de alto perfil que confían en ella para sus eventos más íntimos.