La dura respuesta de Bárbara Diez a Uanina Latorre tras revelar quién fue la famosa novia que tuvo sexo en su casamiento con el DJ

En su momento, la propia Diez había relatado —sin dar nombres— que le tocó presenciar una de las situaciones más difíciles de su carrera: enterarse que la novia estaba siendo infiel con el DJ en plena boda. “Nos quedamos helados, nadie sabía qué hacer”, contó en aquel entonces.

Pero la organizadora asegura que la versión fue desvirtuada: nunca reveló ni revelará quién era esa novia. La historia tomó otro giro cuando Yanina Latorre decidió ponerle nombre a la protagonista. En Instagram le preguntaron a Latorre por la novia en cuestión y reveló que habría sido Angie Landaburu, modelo, influencer y entrevistadora, actualmente casada con el empresario Augusto Marini, con quien recientemente tuvo a su primer hijo.

El descargo de Bárbara descolocó a los seguidores aunque muchos interpretan que negar esto es regla de oro de su trabajo, la confidencialidad absoluta de sus clientes. De hecho, varios allegados aseguran que su enojo fue sólo porque semejante rumor podría complicar su prestigio profesional y su vínculo con empresarios, políticos y figuras de alto perfil que confían en ella para sus eventos más íntimos.