Aseguran que Lionel Messi está cerca de definir su futuro: ¿sigue jugando o cuelga los botines?

A pesar de los rumores que lo vincularon con otras ligas del mundo, tanto Messi como la institución nunca perdieron de vista la intención de continuar juntos. La relación entre jugador y club se mantiene sólida, con la prioridad de ambas partes centrada en el proyecto deportivo y en mantener el impacto de Messi en la MLS.

Qué significa esta renovación para Inter Miami

Para Inter Miami, retener a Messi es mucho más que un logro deportivo. Jorge Mas, copropietario del club, ya había señalado públicamente que la prioridad es que la Pulga se retire en el equipo de Florida. Su presencia no solo fortalece el rendimiento en la cancha, sino que también incrementa la visibilidad internacional del club, atrae patrocinadores y potencia el interés de los fanáticos a nivel global.

El acuerdo, que podría marcar el último contrato profesional de Messi, simbolizaría un compromiso mutuo entre la estrella argentina y el club que lo vio transformar la MLS desde su llegada. Además, asegurar la continuidad de Messi garantiza al Inter Miami una estabilidad deportiva y mediática que pocos clubes de la región pueden alcanzar.

Cuáles son los próximos pasos antes de la firma

Una vez que se ultimen los detalles pendientes y el contrato reciba la aprobación formal de la MLS, Messi quedará oficialmente renovado por al menos dos temporadas más. Los próximos días serán cruciales para confirmar fechas, cláusulas y condiciones específicas, aunque todas las señales apuntan a que la extensión del vínculo se concretará sin contratiempos.

Con esto, Lionel Messi se afianzaría aún más en la historia del Inter Miami, continuando con la misma determinación que lo llevó a transformar un club de la MLS en un referente competitivo y mediático en el fútbol mundial.