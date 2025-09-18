Letal respuesta de Yanina Latorre sobre qué pasaría si la China Suárez se separa de Mauro Icardi

IG Yanina Latorre sobre China Suárez

Así, en una nueva interacción con la comunidad virtual, Yanina fue clara cuando le preguntaron por qué le tiene tanta bronca a la China. "Yo no le tengo bronca. Opinar no es tener bronca. Todo lo que hace, generalmente, me parece mal", aseguró.

En tanto, cuando le recordaron que Wanda también escolarizó a las nenas en Argentina sin permiso del padre, Latorre respondió directa y perdiendo la paciencia. "Lo dije que estaba mal. Dios mío, ¿no se cansan de decir pelotudeces todo el tiempo? Además, que lo haya hecho Wanda, ¿le baja el precio a lo que hace la nipona? Por lo menos Wanda vive con sus hijos", disparó firme.

En tanto, teniendo presente que muchos creen que Eugenia Suárez está de novia con el ex de Wanda Nara por conveniencia económica, Yanina Latorre fue letal cuando el fandom de Nara le consultó a través de la cajita de consultas de qué viviría la china si se pelea con Mauro Icardi. "Del próximo", sentenció tajante.

China Suárez y Mauro Icardi

Cuál es la picante teoría de Yanina Latorre sobre la China Suárez y Mauro Icardi

A mediados de agosto pasado, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una teoría polémica sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, que rápidamente generó comentarios entre los integrantes del programa y la audiencia.

"Yo estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen poco seguidores", afirmó Latorre, insinuando que existiría una campaña organizada detrás de los mensajes que circulan en redes sociales.

Enseguida, Majo Martino sumó su observación: "Además, son cuentas rarísimas". La conductora no dudó en responder con una pregunta directa: "¿Icardi contrata trolls a la China?". Fede Popgold respaldó la sospecha: "No sería una rareza".

Luego, el ciclo mostró un informe que recopilaba varios mensajes críticos hacia Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de Magnolia y Amancio. Entre los comentarios más destacados figuraban: "Qué vergüenza me generó el video de Vicuña. Cómo vas a ser tan teatrero. Desde cuándo va a buscar a los nenes"; "Vicuña llevó a los hijos de la China al cumpleaños de la hija de Pampita, Magnolia seguía con la misma ropa"; y "Ridículo", entre otros.

También se expusieron tuits dirigidos hacia Wanda Nara, con frases como: "Más resentida no se consigue. Da lástima ya. Se nota que el plan b no funcionó y actúa por despecho"; "Me parece desagradable" y "La mina está enferma".

Al final del debate, Latorre amplió su análisis sobre los mensajes: "Sabés lo que me hace pensar que son trolls. Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. Qué es lo que le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho".

Popgold coincidió y sumó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que al menos denota que hay un poco de información extra que no lo tiene una persona que solo consume redes".