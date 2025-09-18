Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli tras su drástica postura al irse de LAM: "Desagradecida"

Esa respuesta molestó por demás a Yanina Latorre, quien no dudó en ocuparse del tema al día siguiente en su programa. Repasando las declaraciones de su excompañera, la conductora de América TV la liquidó. “No sé por qué Ángel le perdonó la vida. Es una desagradecida a nivel mil puntos. Nos odia. Se fue de LAM porque me odia a mí, a él, a todos”, comenzó diciendo fiel a su estilo directo y sin eufemismos.

Al tiempo que se encargó de recordarle que “Ángel le dio la oportunidad de volver a la tele, lo dio todo", y agregó: "Pero habría que explicarle a Marixa, la señora televisión, que el Martín Fierro es la fiesta de la tele. La hace Telefe, tu actual canal, y nadie pide permiso”.

Y como si eso fuera poco, Latorre se agarró de las palabras de Balli y le remarcó una infracción de su parte para con el canal que actualmente la tiene contratada, y concluyó retrucando picante: “Marixa, para hacer ese móvil, ¿le pediste permiso a Telefe? Salió en América, salió en LAM ¿Pidió permiso?”.

Yanina Latorre y Marixa Balli - captura SQP 1

Por qué están peleadas Yanina Latorre y Marixa Balli

El malestar entre Yanina Latorre y Marixa Balli se originó tiempo atrás por malestares y tensiones dentro del programa LAM, el exitoso programa que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV, donde la morocha se desempeñaba como angelita tras muchos años fuera del medio.

Lo cierto es que Balli mostró enojo porque no fue convocada para conducir el programa cuando De Brito se lesionó, y en su lugar pusieron a otro conductor interino, lo que generó molestia en ella. Por ese entonces, Marixa incluso decidió salirse del grupo de WhatsApp de las "angelitas" y expresó que no estaba interesada en volver a conducir el ciclo.

En aquel momento, Yanina Latorre comentó públicamente aquel el enojo de Marixa y hubo un cruce tenso entre ambas al aire, con la acusación de que Balli estaba molesta con la producción y de que ella no quería ser conductora de un programa de chimentos sino solo panelista.

yanina latorre

Lo cierto es que al poco tiempo, a mediados de agosto pasado, Marixa Balli terminó despidiéndose de LAM argumentando que estaba en una etapa de cambios en su vida. Pero a las pocas horas se supo que en realidad su salida era por su pase a Telefe, un cambio que habría buscado por su incomodidad con Latorre.

Así las cosas, el reciente rechazo al aire por parte de Balli a la invitación de Ángel de Brito para sentarse en la mesa de LAM durante la ceremonia de los premios Martín Fierro, hizo que Yanina criticase duramente, calificándola de desagradecida por no aprovechar la oportunidad que se le dio para volver a la televisión.