La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene

La fuerte respuesta de Mónica Farro a Yanina Latorre tras su desagradable comentario

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Mónica Farro quien se refirió a lo sucedido al aire el miércoles con Yanina Latorre en LAM y dejó en claro su malestar por lo que dijo su compañera.

"La verdad que quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera", comenzó la vedette uruguaya.

"Sí podes discrepar conmigo de lo que hablo pero ya decir que tengo olor y salir de la nada con una pelotud.. tan grande me pareció sumamente desubicado", argumentó tras los polémicos dichos de Yanina Latorre.

Y amplió: "En el momento le mostré mi enojo. Más que enojo es sorpresa porque decís: ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué está diciendo? De la nada salió con una huevada que no tenía ningún sentido".

"Me parece que no está bien agradir a una persona diciendo esas cosas, en todo caso, como yo sé que soy una mujer muy limpia, creo que reaccioné mostrándole mi enojo y nada más", remarcó Mónica Farro sobre la actitud de su compañera.

En ese sentido, destacó que está muy contenta con su participación en el ciclo conducido por Ángel de Brito: "No me va a apagar la luz o sacar las ganas que tengo de estar en el programa y la felicidad de estar ahí. Espero que haya sido solo un exabrupto, que no se dio cuenta de lo que hizo, y hasta ahí quedó".

La panelista comentó que no charló con Yanina fuera del aire por este episodio pero dejó en claro su postura en caso de que vuelva a repetirse un episodio similar.

"No creo que sea necesario hablar con ella, si vuelve a suceder bueno, le pararé el carro de otra forma, pero me pareció una desubicación demasiado grande. Si le hubiera contestado como Mónica fuera de un estudio de televisión hubiera sido muy ordinaria y no me voy a rebajar a ese nivel", concluyó Mónica Farro.