A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIASYA

La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene

La panelista Mónica Farro dialogó en exclusiva con PrimiciasYa después del comentario y gestos al aire de Yanina Latorre en el programa LAM donde la acusó de no lavarse el pelo y tener olor.

A24.com | Luciano López
por Luciano López | 18 sept 2025, 11:45
La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene
La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene

La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene

El miércoles se dio un curioso momento al aire en LAM (América Tv) cuando Yanina Latorre hizo llamativos gestos con su mano y tapándose la nariz y después apuntó directamente contra Mónica Farro y la acusó directamente de no lavarse la cabeza y tener olor en el pelo.

“No sé por qué se ríe Yanina”, quiso saber soprendido Ángel de Brito al observar las constantes y específicas señas de la panelista. Y ahí Latorre lanzó directamente: “No, yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”.

Leé también

Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con el comentario más desagradable: "No se lava..."

Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con el comentario más desagradable: No se lava...

La uruguaya, que estaba sentada a su lado, retrucó al instante muy molesta al escuchar esas palabras: “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta".

Las palabras de Yanina Latorre contra Mónica Farro por su supuesta falta de higiene sorprendieron a todos en el piso y Nazarena Vélez intervino intentando poner un poco de humor: "Después de todo lo que me dijeron a mí a los más tranqui que se escuchó acá".

Embed

La fuerte respuesta de Mónica Farro a Yanina Latorre tras su desagradable comentario

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Mónica Farro quien se refirió a lo sucedido al aire el miércoles con Yanina Latorre en LAM y dejó en claro su malestar por lo que dijo su compañera.

"La verdad que quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera", comenzó la vedette uruguaya.

"Sí podes discrepar conmigo de lo que hablo pero ya decir que tengo olor y salir de la nada con una pelotud.. tan grande me pareció sumamente desubicado", argumentó tras los polémicos dichos de Yanina Latorre.

Y amplió: "En el momento le mostré mi enojo. Más que enojo es sorpresa porque decís: ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué está diciendo? De la nada salió con una huevada que no tenía ningún sentido".

"Me parece que no está bien agradir a una persona diciendo esas cosas, en todo caso, como yo sé que soy una mujer muy limpia, creo que reaccioné mostrándole mi enojo y nada más", remarcó Mónica Farro sobre la actitud de su compañera.

En ese sentido, destacó que está muy contenta con su participación en el ciclo conducido por Ángel de Brito: "No me va a apagar la luz o sacar las ganas que tengo de estar en el programa y la felicidad de estar ahí. Espero que haya sido solo un exabrupto, que no se dio cuenta de lo que hizo, y hasta ahí quedó".

La panelista comentó que no charló con Yanina fuera del aire por este episodio pero dejó en claro su postura en caso de que vuelva a repetirse un episodio similar.

"No creo que sea necesario hablar con ella, si vuelve a suceder bueno, le pararé el carro de otra forma, pero me pareció una desubicación demasiado grande. Si le hubiera contestado como Mónica fuera de un estudio de televisión hubiera sido muy ordinaria y no me voy a rebajar a ese nivel", concluyó Mónica Farro.

monica farro yanina latorre

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mónica Farro Yanina Latorre LAM

Lo más visto