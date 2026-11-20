El nuevo tráiler ofrece al público un adelanto más detallado a la próxima y disparatada aventura llena de dinosaurios y lava, en la que Manny (con la voz en inglés de Ray Romano), Sid (con la voz en inglés de John Leguizamo), Diego (con la voz en inglés de Denis Leary), a Ellie (con la voz en inglés de Queen Latifah), a Buck (con la voz en inglés de Simon Pegg), a Scrat, el obsesionado con las bellotas -a quien esta vez se le unen Bebé Scrat y el enorme Scratsaurio- y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido.