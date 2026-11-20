Se presenta un nuevo tráiler y un póster de La Era de Hielo: Mundo de Lava, la tan esperada nueva entrega de las desventuras prehistóricas de la icónica manada.
El nuevo tráiler de la película ofrece al público un adelanto más detallado a la próxima y disparatada aventura. Cuándo se estrena en cines.
"La Era de Hielo: Mundo de Lava", la película más esperada, presenta su nuevo tráiler. (Foto: Archivo)
Se presenta un nuevo tráiler y un póster de La Era de Hielo: Mundo de Lava, la tan esperada nueva entrega de las desventuras prehistóricas de la icónica manada.
Al elenco de voces en inglés anunciado anteriormente se suman Ashley Park como Zee; Josh Peck como Eddie; Vincent Tong como Crash; Adam DeVine como Julian; Coco Jones como Morita; Chris Wedge como Scrat; Kari Wahlgren como el Bebé Scrat y Dee Bradley Baker como Scratsaurio.
El nuevo tráiler ofrece al público un adelanto más detallado a la próxima y disparatada aventura llena de dinosaurios y lava, en la que Manny (con la voz en inglés de Ray Romano), Sid (con la voz en inglés de John Leguizamo), Diego (con la voz en inglés de Denis Leary), a Ellie (con la voz en inglés de Queen Latifah), a Buck (con la voz en inglés de Simon Pegg), a Scrat, el obsesionado con las bellotas -a quien esta vez se le unen Bebé Scrat y el enorme Scratsaurio- y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido.
La Era de Hielo: Mundo de Lava está dirigida por John Donkin ( La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck) y producida por Lori Forte ( La Era de Hielo, La Era de Hielo: Choque de Mundos).
La Era de Hielo: Mundo de Lava estrena solo en cines el 28 enero de 2027.