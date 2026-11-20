Requisitos y compatibilidades para acceder al beneficio

Para acceder a esta reparación económica, los solicitantes deben cumplir con ciertas condiciones. Los menores de 21 años al momento de la solicitud deben acreditar el fallecimiento de su progenitora en las circunstancias contempladas por la ley. Para personas con discapacidad, sin límite de edad, se requiere acreditar dicha condición al momento del hecho. Además, es necesario ser argentino o acreditar al menos dos años de residencia ininterrumpida en el país, y que el delito que motivó el beneficio haya ocurrido dentro del territorio argentino.

La gestión se realiza ante ANSES, presentando la documentación que acredite identidad, vínculo familiar y las circunstancias del fallecimiento. Para menores de 18 años, el trámite lo realiza el representante legal, mientras que los mayores de 18 pueden hacerlo por cuenta propia. La reparación es compatible con la AUH, asignaciones familiares, pensiones, pensiones por fallecimiento y programas alimentarios. Sin embargo, no es acumulable con otra compensación estatal por el mismo hecho, debiendo el beneficiario elegir cuál prestación conservar.