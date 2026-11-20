La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa la Ley Brisa (Ley 27.452), que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios o violencia de género e intrafamiliar.
La ANSES actualiza los montos de esta prestación destinada a menores afectados por violencia, compatible con AUH y SUAF, alcanzando los 453.796 pesos.
ANSES actualiza a $453.796 la reparación económica para hijos de víctimas de femicidio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa la Ley Brisa (Ley 27.452), que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios o violencia de género e intrafamiliar.
Este beneficio, compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), busca garantizar un soporte financiero a los menores en circunstancias de extrema vulnerabilidad.
El monto de la reparación, que en noviembre de 2026 ascendía a $444.158,46, se actualiza mensualmente mediante la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. Se proyecta que para diciembre de 2026 alcance los $453.796,70, un incremento del 2,17% respecto al mes anterior. Este importe equivale a una jubilación mínima y se ajusta conforme a la Ley de Movilidad.
La Ley Brisa, también conocida como Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (Rennya), otorga una prestación individual a cada hijo o hija que cumpla con los requisitos. La cantidad de integrantes del grupo familiar no limita el acceso a este derecho, que además incluye cobertura de salud integral, carácter inembargable de los fondos y duración que se extiende hasta los 21 años, sin límite de edad para personas con discapacidad.
Para acceder a esta reparación económica, los solicitantes deben cumplir con ciertas condiciones. Los menores de 21 años al momento de la solicitud deben acreditar el fallecimiento de su progenitora en las circunstancias contempladas por la ley. Para personas con discapacidad, sin límite de edad, se requiere acreditar dicha condición al momento del hecho. Además, es necesario ser argentino o acreditar al menos dos años de residencia ininterrumpida en el país, y que el delito que motivó el beneficio haya ocurrido dentro del territorio argentino.
La gestión se realiza ante ANSES, presentando la documentación que acredite identidad, vínculo familiar y las circunstancias del fallecimiento. Para menores de 18 años, el trámite lo realiza el representante legal, mientras que los mayores de 18 pueden hacerlo por cuenta propia. La reparación es compatible con la AUH, asignaciones familiares, pensiones, pensiones por fallecimiento y programas alimentarios. Sin embargo, no es acumulable con otra compensación estatal por el mismo hecho, debiendo el beneficiario elegir cuál prestación conservar.