Lejos de terminar, la disputa sumó a otras personas que se encontraban en el lugar y derivó en una pelea generalizada con trompadas, patadas, empujones y forcejeos. Las imágenes muestran la desesperación de quienes presenciaban la escena desde el andén. “Alguien que llame a la Policía”, se escucha gritar a una mujer mientras los involucrados continuaban enfrentándose.

La situación generó temor entre los pasajeros, que observaron cómo la violencia se extendía hasta una zona de alto riesgo. Hasta el momento, no trascendieron los motivos que desencadenaron la discusión.

Ocho detenidos tras la batalla campal en la estación Pueyrredón

El enfrentamiento terminó con la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegaron al lugar después de que el sistema de monitoreo de la división de subtes detectara lo que estaba ocurriendo.

En el operativo participaron agentes de la División Líneas C, D, E, H y Premetro, quienes consiguieron separar a los involucrados y controlar la situación.

Los ocho detenidos. (Foto: Policía)

Según la información policial, fueron demoradas ocho personas:

Cinco hombres mayores de edad.

Un adolescente de 17 años.

Dos mujeres.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, cuatro de los involucrados tienen domicilio en Florencio Varela, mientras que los otros cuatro residen en Glew, partido de Almirante Brown, ambas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), a cargo de la fiscal Agustina Carelli. Los involucrados fueron imputados por el delito de lesiones en riña.

Algunos de los vendedores terminaron en las vías. (Foto: captura)

Mientras avanza la investigación para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y establecer las responsabilidades individuales, el episodio volvió a poner el foco en los riesgos que generan las situaciones de violencia dentro de las estaciones de subte, especialmente cuando ocurren cerca de las vías.