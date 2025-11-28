La Virgen del Cerro en Salta, a 25 años de la construcción de su Santuario, ya recibió la visita de 20 millones de fieles

Cuándo será a próxima celebración

Cada año, la actividad culmina con la Fiesta en honor a La Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre.

Más de 30.000 fieles y peregrinos llegarán a Salta para participar de una de las celebraciones marianas más multitudinarias del norte argentino. Este año, el lema de la Fiesta retoma el saludo del ángel a la Virgen: “Dios te Salve María”.

La jornada comenzará a las 15 con cantos y alabanzas, y a las 16 se celebrará la Santa Misa, seguida de la Adoración Eucarística y la procesión con el Santísimo entre los fieles.

Luego se realizará el lanzamiento del Rosario de globos al cielo, continuando con la Consagración al Inmaculado Corazón de María y la Toma de Gracia de los enfermos.

A las 19:15, iniciará la procesión de Luces, que partirá desde la Playa El Jardín de la Virgen hacia la Capilla, llevando la imagen de la Santísima Virgen a hombros y rezando los Misterios de la Luz, por las intenciones del Santo Padre, por nuestra Patria y por la paz del mundo.

El Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús invita a todos los fieles y peregrinos a participar de esta jornada de fe, oración y consagración a la Madre del Cielo, rezando especialmente por nuestro país, por los conflictos bélicos y por la paz duradera entre los pueblos.