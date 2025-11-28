La Virgen del Cerro en Salta, a 25 años de la construcción de su Santuario, ya recibió la visita de 20 millones de fieles
A 25 años de la construcción de su santuario, la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, conocida como La Virgen del Cerro, se convirtió en uno de los destinos marianos más visitados del país, recibiendo fieles de toda Argentina y de diversas partes del mundo.
La Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, es la advocación en la que La Santísima Virgen pidió ser nombrada y en donde eligió este lugar especial ubicado en el barrio de Tres Cerritos, en la provincia de Salta, para que se edifique su santuario.
A partir de ahí, La Virgen del Cerro ya fue visitada por 20 millones de fieles, quienes llevan sus intenciones y agradecimientos a los pies de María.
Las apariciones marianas de esta advocación no solo cuentan con fieles argentinos, sino de todo el mundo. El sitio web oficial de la obra ya cuenta con 120 millones de visitas de 250 países, que siguen los mensajes dados por la Santísima Virgen, la historia de las apariciones e información del santuario.
Estados Unidos, China, Alemania, Uruguay, Brasil, República Checa, Ucrania, Francia y Paraguay son los países que tienen mayor ingreso al sitio www.inmaculadamadre-salta.org.
Cuándo será a próxima celebración
Cada año, la actividad culmina con la Fiesta en honor a La Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre.
Más de 30.000 fieles y peregrinos llegarán a Salta para participar de una de las celebraciones marianas más multitudinarias del norte argentino. Este año, el lema de la Fiesta retoma el saludo del ángel a la Virgen: “Dios te Salve María”.
La jornada comenzará a las 15 con cantos y alabanzas, y a las 16 se celebrará la Santa Misa, seguida de la Adoración Eucarística y la procesión con el Santísimo entre los fieles.
Luego se realizará el lanzamiento del Rosario de globos al cielo, continuando con la Consagración al Inmaculado Corazón de María y la Toma de Gracia de los enfermos.
A las 19:15, iniciará la procesión de Luces, que partirá desde la Playa El Jardín de la Virgen hacia la Capilla, llevando la imagen de la Santísima Virgen a hombros y rezando los Misterios de la Luz, por las intenciones del Santo Padre, por nuestra Patria y por la paz del mundo.
El Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús invita a todos los fieles y peregrinos a participar de esta jornada de fe, oración y consagración a la Madre del Cielo, rezando especialmente por nuestro país, por los conflictos bélicos y por la paz duradera entre los pueblos.