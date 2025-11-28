En vivo Radio La Red
Wanda Nara
¿En problemas?

Reventó el escándalo: exponen el insólito método clandestino de Wanda Nara para promocionar casinos ilegales

Revelan el método oculto que usa Wanda Nara para promocionar casinos ilegales que podría generarle muchos problemas legales. Enterare.

Una bomba estalló en redes y salpicó de lleno a Wanda Nara. En las últimas horas, el influencer Fefe Bongiorno reveló el insólito —y polémico— sistema que la mediática estaría usando para publicitar casinos ilegales sin que la atrapen, un mecanismo que, según él, ya se volvió “moda” entre famosos.

Moria Casán se hartó y explotó como nunca antes contra Wanda Nara tras la nota a la China Suárez

Vieron que está como muy de moda esto… como no pueden promocionar casinos ilegales de manera pública, encontraron sus truquitos”, lanzó, entre indignado y sorprendido. Y acto seguido deschavó el supuesto “método Wanda”, tan berreta como efectivo.

image

Según Bongiorno, todo arranca con una historia en Instagram en la que Wanda escribe: “Elijo cuatro de 200k”. El truco, dice él, es simple y engañoso: El seguidor contesta con su nombre… y ahí empieza la ficción.

Del otro lado, aparece —supuestamente— Wanda: “¿Qué onda? Estoy eligiendo un par. ¿De dónde sos?”. Pero la cosa sigue: “¿Hace cuánto me seguís? ¿Estás viendo MasterChef?”. Todo para fingir cercanía y hacer creer que Wanda escribe personalmente. “Es tremendo —dijo Fefe—, se entiende que no es Wanda, es cucharón, es burdo… pero algunos pican”.

Luego, según el influencer, llega la parte más grave: “Mientras elijo, te cuento que te dejo 15k gratis y la posibilidad de ganar un auto 0 km”. Y ahí aparece la famosa “ruleta de Wanda”, un juego de premios falsos y frases delirantes: Sin suerte vale por 500.000 pesos, La próxima vale por 200.000 y suerte en el amor vale 100k; “Vos tirás la ruleta de W y te puede tocar cualquier cosa”, explicó Bongiorno, mostrando capturas.

Y si el usuario no responde, la supuesta Wanda insiste: “¿Qué hacés? Ya te va a tocar, ja. Me estoy subiendo al auto…”. Y, según él, remata con una foto en un vehículo “para completar la novela”. Es maravilloso… pero muy berreta. Muy berreta todo”, cerró.

