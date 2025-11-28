Reventó el escándalo: exponen el insólito método clandestino de Wanda Nara para promocionar casinos ilegales

Luego, según el influencer, llega la parte más grave: “Mientras elijo, te cuento que te dejo 15k gratis y la posibilidad de ganar un auto 0 km”. Y ahí aparece la famosa “ruleta de Wanda”, un juego de premios falsos y frases delirantes: Sin suerte vale por 500.000 pesos, La próxima vale por 200.000 y suerte en el amor vale 100k; “Vos tirás la ruleta de W y te puede tocar cualquier cosa”, explicó Bongiorno, mostrando capturas.
Y si el usuario no responde, la supuesta Wanda insiste: “¿Qué hacés? Ya te va a tocar, ja. Me estoy subiendo al auto…”. Y, según él, remata con una foto en un vehículo “para completar la novela”. “Es maravilloso… pero muy berreta. Muy berreta todo”, cerró.