Ya fuera del coma, el opositor ruso envenenado agradeció el apoyo a sus seguidores

Alexei Navalny, fuera del coma y sin respirador (Foto: Instagram).

"Hola, este es Navalny", fue su primer mensaje desde el hospital de Berlín. Ya fuera del coma, y capaz de respirar por sí mismo, el principal político opositor a Vladimir Putin envió una foto con un texto por medio de Instagram.

Luego de días en grave estado, Navalny logró salvar su vida gracias al esfuerzo de los médicos alemanes, que lo trataron de urgencia.

Desde la clínica de la Charité publicó una foto que subió por Instagram. Allí se lo ve calmo, sin respirador, y junto a su esposa y su hijo.

El resto del texto dice: "Te extraño. Todavía casi no puedo hacer nada, pero ayer pude respirar por mi cuenta todo el día. Generalmente, yo mismo. No usé ninguna ayuda externa, ni siquiera la válvula más simple en mi garganta. Me gustó mucho. Un proceso asombroso, subestimado por muchos. Lo recomiendo".

Navalny llegó a Alemania el pasado 22 de agosto, en coma y en grave estado en un vuelo sanitario desde Siberia.

El líder político fue víctima de un envenenamiento cuando en un aeropuerto tomó un café que luego le provocó una severa descompostura en pleno vuelo. A partir de allí, debió ser internado de urgencia en la ciudad siberiana de Omsk.

Tanto desde Alemania, como desde Francia y Suecia, tres laboratorios confirmaron que Navalny fue envenenado con Novichok, un agente químico altamente nocivo.

Telefónicamente, el presidente francés, Emmanuel Macron le reclamó una urgente investigación y explicación a Vladimir Putin. El Kremlin, por su parte, niega tener algún tipo de vinculación con el hecho.