EEUU: quién es la mujer detrás del cuestionado ICE y que se hizo famosa por una polémica campaña

Quién es Kristi Noem, un “halcón” en la Casa Blanca

Noem fue designada por Trump en ese puesto clave en el inicio de su segundo mandato. Tiene un amplio respaldo del presidente porque es la que debe ejecutar la política para buscar, perseguir, detener y expulsar del país a los inmigrantes ilegales. Sin importar la fecha de su llegada a los Estados Unidos, que pudo haber sido varios años antes. Si se los atrapa, no importa dónde ni cómo, pueden ser deportados y, si eso ocurre, quedarán imposibilitados de por vida para volver a los Estados Unidos.

ICE organigrama Kristi Naom, la funcionaria clave, responsable del controvertido cuerpo policial ICE, que se ocupa de buscar y detener a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Kristi Lynn Noem, nacida el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur, no es una cara cualquiera en la política estadounidense. Desde ranchos y granjas familiares hasta el centro de la escena global, su trayectoria es una mezcla de política tradicional, conservadurismo duro y una comunicación estratégica pensada para televisión y redes.

Antes de llegar a Washington, Noem fue legisladora estatal, congresista -representando a Dakota del Sur entre 2011 y 2019- y luego gobernadora de ese estado, la primera mujer en hacerlo. Fue elegida para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional que, como dijimos, supervisa a ICE.

Como secretaria de Seguridad Nacional, Noem se ha convertido en la cara visible de las políticas migratorias más duras de la administración Trump: un enfoque que prioriza deportaciones masivas, operaciones de interior y un discurso de cero tolerancia con la inmigración irregular. Bajo su liderazgo, el DHS ha impulsado campañas mediáticas propias -incluyendo spots televisivos y mensajes en redes sociales- dirigidas a intentar disuadir a migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos con frases que, traducidas al contexto global, resuenan con advertencias del tipo “si quieres venir a Estados Unidos de manera ilegal, ni lo pienses”.

Noem no solo dirige la agencia, ella encarna el relato: aparece con uniformes y chalecos en operaciones, concede entrevistas polarizantes y se presenta como la garante de la seguridad nacional frente a lo que describe como “crimen, carteles y amenazas transnacionales”. Esa visibilidad mediática le ha valido tanto seguidores acérrimos como críticos feroces, que la ven como símbolo de un poder represivo que sobrepasa los límites del derecho y del sentido común.

trump contra los demócratas El presidente Trump respaldó al accionar del ICE y acusa al partido demócrata de alentar a radicalizados de izquierda. (foto: Cuentra de Truth de Trump)

La función de Noem y las medidas que encabeza

Como titular de DHS, Noem no solo supervisa a ICE, sino también a agencias como Customs and Border Protection, la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y parte de la respuesta a desastres nacionales. En la práctica, su gestión ha centrado recursos y prioridades en:

Operaciones agresivas de detención y deportación dentro del territorio continental estadounidense.

Redadas y despliegues encubiertos y visibles en ciudades internas , lo que ha generado tensiones con gobiernos locales.

Campañas públicas contra la inmigración irregular, tanto en medios tradicionales como digitales, que se replican incluso fuera de Estados Unidos, con un mensaje de disuasión duro.

Reasignación de prioridades dentro del DHS, con menos foco en otras amenazas y más en la “seguridad fronteriza interior”.

Este paquete de políticas se ha traducido en cifras récord de deportaciones, operaciones coordinadas y también en una militarización progresiva de tareas que antiguamente tenían un enfoque más policial y administrativo.

Pero también tiene una función que la trajo a la Argentina en julio del 2025 para reunirse con el presidente Javier Milei.

El 28 de julio de 2025, estuvo en la Casa Rosada y compartió un acto con el presidente Javier Milei y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se puso en marcha el mecanismo de revisión complejo que tienen los Estados Unidos para conceder o no la visa para quienes quieran ir a ese país. Nunca se sabe exactamente por qué una solicitud puede ser rechazada, aunque se haya pagado el costo en dólares para poder solicitarla. Pero hay casos especiales para determinados países.

Javier Milei recibió a la secretaria de Seguridad de EE.UU, Kristi Noem. Foto OPRA En julio de 2025, la jefa del ICE estuvo en Buenos Aires, con el presidente Javier Milei. (Foto: archivo)

Es un "club selecto" de 42 países en el mundo que están incorporados al denominado Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visado, VWP). Quienes figuran en esa lista no necesitan tramitar una visa, solo llenar un formulario especial que se debe tramitar online antes de viajar y presentar junto con el pasaporte en el primer control migratorio. La Argentina se encuentra ahora en la etapa de revisión para ver si cumple con todo lo que exige Estados Unidos para ser incluida.

Por lo tanto, será la encargada de anunciar si esa facilidad para los argentinos se produce. Noem no toma "per se" la decisión, sino que lo hace el gobierno de Estados Unidos junto con el Departamento de Estado. Pero es fundamental en todo el proceso.

El ICE, en el centro de la tormenta política y social

Las muertes de las dos personas en Minnesota tienen a ese estado en un estado de protestas y movilizaciones que van en aumento. Se cuestiona el accionar de sus uniformados y se confronta con la evidencia que se ha registrado en imágenes en cada una de las muertes. El gobierno federal defiende a sus agentes en la calle, pero las imágenes, parecen demostrar un exceso de violencia y hasta pueden interpretarse como un asesinato injustificado en la vía pública.

ICE muertes Dos muertes en Minnesota, en procedimientos del ICE, encienden la protesta por la manera en que actúa ese cuerpo policial en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

El presidente Donald Trump acaba de postear un mensaje respaldando a Noem, a los agentes del ICE y culpando a los demócratas por alentar a los grupos de izquierda radicalizados a la violencia.

En este contexto, Noem se desenvuelve como un "halcón". No es simplemente el rostro de ICE o del DHS: es la palanca política y mediática de una visión de seguridad nacional que ha transformado profundamente la experiencia migratoria en Estados Unidos. En medio de esa transformación, las tragedias como la de Pretti y Good reabren viejos debates sobre el uso de la fuerza, la rendición de cuentas y el verdadero propósito de una agencia como ICE: ¿proteger o imponer? ¿Hacer respetar la ley o imponer un criterio extremo sin reparar en los métodos?