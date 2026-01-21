Desde Italia y viajando en tren, Rodrigo Lussich confirmó un impensado romance en Intrusos

Embed

Así las cosas, en medio de su viaje ferroviario por Italia, Rodrigo Lussich se alegró ante los claros indicios y recordó que cuando dio la información fue "vilipendiado". " Yo qué dije, van a tardar un poco en blanquear, porque ellos tienen relaciones en el departamento de él. Pensé que en de ella también, después ella me dijo que no, porque ella tenía el hijo...", repasó con su característica verborragia.

A esa altura, y a pesar de la complicada conexión de wi fi del tren, Rodrigo preguntó a sus compañeros cómo ocurrió el blanqueo del romance adelantado por él. Fue allí que Adrián Pallares le detalló: "Sucedió que Carlos Monti volvió del exterior de sus vacaciones. Y al mismo tiempo, Andrea Bisso acaba de subir una foto con chocolates comprados en el Free Shop, con un perfume y ella diciendo, cuánto mimo".

"Él le trajo de allá. Claro. Dio pistas del viaje", reflexionó entonces el periodista uruguayo mientras Pallares planteaba: "Si analizamos lo que publica la China Suárez y Wanda, ¿por qué no vamos a analizar lo que publica Andrea Bissoo en sus redes?".

"Es lo mismo. Pero ellos son de la tercera edad", acotó entonces Rodrigo con su habitual picardía pero siempre con la mejor onda. Ahora sólo resta que los protagonistas lo oficialicen del todo.

Andrea Bisso y Carlos Monti

Cuál fue el tenso momento que vivió Rodrigo Lussich a fin de año mientras salía al aire en Intrusos

Intrusos (América TV) volvió a demostrar el pasado 31 de diciembre que, incluso en una fecha atravesada por festejos y despedidas de año, la información no se toma descanso y el vivo puede sorprender en cualquier momento. El programa decidió salir al aire en directo y terminó regalando una escena tan inesperada como comentada, con Rodrigo Lussich como protagonista desde el otro lado del mundo.

El conductor se encontraba en Madrid y se conectó con Adrián Pallares y el resto del equipo para contar cómo venía disfrutando de sus días en Europa. En medio de ese clima distendido, Lussich relataba algunas situaciones cotidianas de su estadía, entre ellas un cruce casual con Manu Ríos, el actor español que atraviesa un gran momento de popularidad internacional. Todo transcurría con normalidad hasta que, de un segundo a otro, el tono de la charla cambió por completo.

Cuando parecía que estaba cerrando su anécdota, la comunicación se vio abruptamente interrumpida por una situación inesperada en la vía pública. Desde el móvil se percibió movimiento, tensión y una escena que generó desconcierto inmediato tanto en el piso como en el propio Lussich, que estaba viviendo el episodio en primera persona.

Fue entonces cuando el periodista lanzó una frase que encendió las alarmas: “Se armó, se armó”. Del otro lado, Adrián Pallares reaccionó con evidente preocupación y no dudó en preguntar: “¿Qué pasó? ¿Qué es eso?”. El momento se volvió tenso y durante unos segundos reinó la incertidumbre, mientras las cámaras intentaban captar qué estaba ocurriendo alrededor del conductor.

A los pocos instantes, Rodrigo logró explicar lo que estaba sucediendo y llevó tranquilidad a sus compañeros y a la audiencia. Según detalló, se trató de una situación vinculada a vendedores ambulantes y un operativo policial que derivó en una corrida. Con su habitual estilo descriptivo, aclaró: “Los vendedores ambulantes, los manteros que hay en distintos lados de Buenos Aires, son nigerianos. Ellos tienen una característica: aparece la redada policial y, de pronto, agarran las cuatro puntas de la manta, la levantan todos juntos y corren. Se ve que pasó eso. Los han querido sacar y corrieron”.

El episodio no pasó a mayores, pero dejó una postal inesperada para cerrar el año en Intrusos. Una vez más, el programa confirmó que el vivo siempre puede sorprender y que, aun a miles de kilómetros de distancia, cualquier situación puede colarse en pantalla y convertirse en tema de conversación.