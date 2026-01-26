Israel recuperó el cuerpo del último de los rehenes capturados en el ataque terrorista de Hamas de 2023

La identificación de su cuerpo concluye oficialmente el caso de todos los rehenes tomados por Hamas en 2023, tanto vivos como muertos, según las autoridades israelíes.

El último de 251 rehenes tomados por Hamas

En el ataque del 7 de octubre de 2023, Hamas y grupos armados tomaron aproximadamente 251 personas como rehenes mientras perpetraban el asalto a comunidades civiles y militares del sur de Israel. De esos capturados, 20 personas regresaron con vida a territorio israelí el 13 de octubre de 2025 como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego largamente negociado.

Entre los que volvieron vivos estaban civiles y militares, muchos de ellos debilitados por años de cautiverio, pero con vida tras su liberación. Israel y organizaciones internacionales informaron que decenas de rehenes murieron, ya sea durante el ataque o mientras estaban en cautiverio. En el marco de la tregua se acordó que Hamas debía devolver cuerpos de quienes no habían sobrevivido. Hasta antes de la recuperación de Gvili, se habían entregado varios cuerpos de rehenes fallecidos.

Con la localización del cuerpo de Gvili y el retorno de sus restos, ya no queda ningún rehén vivo o muerto sin ser contabilizado oficialmente, según el gobierno israelí.

liberan al cuerpo del último rehén israel en Gaza La imagen del policía entre la de todos los secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. (foto: Reuters)

Benjamín Netanyahu: "Prometimos traer a todos de regreso, y lo hicimos"

Esa fue una de las consignas anunciadas por el premier israelí cuando comenzó a ejecutar la reacción de defensa tras el ataque de Hamas en suelo de ese país. El otro tema que estaba en la declaración de guerra fue el de eliminar para siempre a la cúpula directiva de Hamas y su poder de fuego que sistemáticamente usaba contra Israel.

Por su parte, los voceros de Hamas, que aún tiene una pequeña porción de sus líderes con vida, dijeron que la devolución del cuerpo de Gvili demuestra su compromiso con el alto el fuego. En rigor, a lo largo de estos 27 meses de guerra y treguas muy débiles, Hamas perdió a sus líderes principales, pero los fue reemplazando a medida que morían por los ataques israelíes. Incluso, entre las bajas más significativas, hay dos principales.

Ismail Haniyeh , líder político de Hamás radicado en Doha, Catar , fue asesinado en Teherán, Irán, el 31 de julio de 2024 , en un ataque atribuido a Israel según informes y comunicados del grupo y autoridades iraníes. Haniyeh había sido jefe del buró político y figura central del movimiento antes y tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Yahya Sinwar, considerado una de las mentes y líderes militar y político detrás del ataque del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes en la Franja de Gaza en octubre de 2024, donde murió en combate después de dirigir las operaciones que desencadenaron la guerra actual.

el último rehen israelí Estaba cumpliendo servicio como policía cuando fue secuestrado en el ataque de Hamas a Israel. (Foto: Reuters)

Un dato especial sobre Sinwar. En la entrevista exclusiva que le realizó A24 a los hermanos Cunio, David contó que en un momento del cautiverio tuvo una conversación con un alto jefe de Hamas. Fue quien le dijo a Yarden Bibas que su mujer y sus hijos estaban muertos. Yarden compartió parte de su cautiverio con David. Así fue que compartieron ese desgarrador momento, estando cautivos. Más tarde, David Cunio supo que su interlocutor había sido el cerebro del ataque del 7 de octubre del 23.

En la misma entrevista, los hermanos Cunio dejaron un mensaje final en el que pedían por la liberación que acaba de producirse en este día. "Si no devuelven el cuerpo de Ran Gvili, el proceso de paz no podrá continuar". Ahora, el cuerpo del agente de policía está en Israel, para ser devuelto, velado y enterrado.