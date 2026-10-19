Alerta por amenaza de bomba en un avión que viajaba de Israel a Austria

Ante la advertencia, los pilotos comunicaron la situación a las autoridades aeronáuticas y resolvieron modificar la ruta prevista para dirigirse hacia la capital búlgara.

La gravedad de la amenaza motivó la intervención de un avión de combate de la Fuerza Aérea, que escoltó a la aeronave comercial hasta su aterrizaje. Una vez en tierra, los pasajeros descendieron del avión para permitir que los equipos de seguridad realizaran las inspecciones correspondientes.

Qué encontraron durante la inspección del avión en Bulgaria

Tras el aterrizaje, las autoridades revisaron el Airbus A320 y realizaron controles sobre los pasajeros y los seis tripulantes. La compañía Austrian Airlines confirmó este lunes que las inspecciones no detectaron ningún peligro, por lo que se descartó la presencia de una amenaza concreta en el avión.

Luego de completar los procedimientos de seguridad, la aerolínea autorizó la continuidad del viaje. El vuelo retomó su recorrido desde Sofía hacia Viena esa misma noche, con todos los pasajeros a bordo, según precisó la compañía.