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Alerta por amenaza de bomba en un avión que viajaba de Israel a Austria

Un vuelo de Austrian Airlines que había partido con destino a Viena debió desviarse hacia Bulgaria tras recibir una amenaza de bomba en pleno trayecto. La aeronave transportaba a 57 personas.

Alerta por amenaza de bomba en un avión que viajaba de Israel a Austria. (Foto: archivo)

Alerta por amenaza de bomba en un avión que viajaba de Israel a Austria. (Foto: archivo)

Un avión de la compañía Austrian Airlines, que viajaba desde Tel Aviv, Israel, hacia Viena, Austria, con 57 personas a bordo, debió realizar un aterrizaje de emergencia en Sofía, Bulgaria, después de que la tripulación recibiera una alerta por una presunta amenaza de bomba durante el vuelo.

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El primer ministro de israel con el pasajero que se animó a controlar al copiloto del avión de Flydubai que atacó al piloto a cuchillazos. (Foto: Reuters)

El episodio ocurrió el domingo por la noche y obligó a modificar el recorrido del vuelo OS82, operado por un Airbus A320. La situación generó un operativo de seguridad que incluyó la intervención de la Fuerza Aérea y una inspección de la aeronave, los pasajeros y la tripulación.

Según informó la agencia Reuters, el avión aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Sofía a las 18.42 GMT (15.42 de Argentina). A bordo viajaban 51 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.

Cómo fue el operativo de emergencia por la amenaza de bomba

De acuerdo con la información difundida por Sky News, que citó al Ministerio de Transportes de Bulgaria, la alerta se produjo cuando el avión se encontraba cerca de la frontera con Rumania.

Ante la advertencia, los pilotos comunicaron la situación a las autoridades aeronáuticas y resolvieron modificar la ruta prevista para dirigirse hacia la capital búlgara.

La gravedad de la amenaza motivó la intervención de un avión de combate de la Fuerza Aérea, que escoltó a la aeronave comercial hasta su aterrizaje. Una vez en tierra, los pasajeros descendieron del avión para permitir que los equipos de seguridad realizaran las inspecciones correspondientes.

Qué encontraron durante la inspección del avión en Bulgaria

Tras el aterrizaje, las autoridades revisaron el Airbus A320 y realizaron controles sobre los pasajeros y los seis tripulantes. La compañía Austrian Airlines confirmó este lunes que las inspecciones no detectaron ningún peligro, por lo que se descartó la presencia de una amenaza concreta en el avión.

Luego de completar los procedimientos de seguridad, la aerolínea autorizó la continuidad del viaje. El vuelo retomó su recorrido desde Sofía hacia Viena esa misma noche, con todos los pasajeros a bordo, según precisó la compañía.

En pocas palabras

  • Amenaza de bomba: Un avión de Austrian Airlines debió desviarse a Bulgaria tras recibir una alerta durante el vuelo.
  • Operativo de seguridad: La aeronave fue escoltada por un caza y aterrizó en Sofía para una inspección exhaustiva.
  • Descartan peligro: Las autoridades confirmaron que no se encontró ningún artefacto o amenaza en la aeronave.
Resumen generado por Thinkindot AI
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