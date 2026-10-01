Netanyahu recibió al pasajero que evitó la caída del avión de Flydubai: su dramático relato

El propio pasajero explicó que sabía, al menos de manera básica, qué hacer porque había visto el programa televisivo que mira con frecuencia: “Vi dos mandos sin pilotos y sabía que tenía que tirar”, relató.

Los pilotos hicieron aterrizar el avión sin problemas para la calma de los 174 pasajeros. Hayun regresó después a Israel con manchas de sangre en su ropa y fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien destacó su intervención.

Israel considera al hecho como un fallido ataque terrorista y promete represalias contra los autores intelectuales cuando los descubra.

De plomero a héroe a 3.000 metros de altura

Yaniv Hayun, el plomero israelí que viajaba como pasajero en el vuelo FZ1073 de Flydubai, terminó en el centro de una de las escenas más dramáticas del intento de ataque ocurrido a bordo del avión que viajaba de Dubái a Tel Aviv. Hayun ingresó a la cabina cuando el avión se encontraba en una situación crítica y pudo neutralizar al piloto que había atacado con un cuchillo al comandante Smit Machchhar.

El vuelo transportaba 174 personas y había comenzado a descender violentamente después del enfrentamiento entre los dos pilotos. El avión llegó a perder unos 6.000 metros de altura, mientras desde la cabina se escuchaban gritos y los pasajeros percibían que algo grave estaba ocurriendo.

Hayun: “Escuchamos que alguien gritó que había un apuñalamiento”

Hayun contó que él y otros pasajeros comprendieron que se trataba de una emergencia cuando una mujer gritó que estaban apuñalando a alguien y el avión comenzó a moverse violentamente. Como el comandante herido, pese a las graves lesiones, consiguió abrir la puerta de la cabina antes de quedar incapacitado, el plomero pudo inmovilizar al atacante.

Pero el episodio no terminó allí. Con los pilotos fuera de posición, Hayun se encontró frente a los controles del Boeing 737 y tomó una decisión desesperada: intentar recuperar la trayectoria del avión. Como plomero no sabía nada de pilotear un avión comercial, pero usó lo que aprendió viendo una serie de emergencias áereas.

Entonces tomó el control y tiró del mando del avión para intentar levantar el morro y estabilizarlo. “Vi dos mandos sin pilotos y había visto este programa”, relató.

La maniobra permitió recuperar parcialmente la trayectoria mientras otros tripulantes asumían los controles. Finalmente, dos pilotos adicionales que se encontraban a bordo consiguieron estabilizar el avión y llevarlo hasta el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El plomero le muestra su media llena de sangre al primer ministro Netanyahu. (Foto: Jerusalem Post)

Hayun llegó posteriormente a Israel con manchas de sangre todavía visibles en su ropa y fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Incluso le mostró al jefe del gobierno israelí que su media estaba totalmente manchada de sangre por la lucha.

El ataque todavía es investigado por las autoridades de Arabia Saudita, mientras el piloto atacante permanece detenido y es considerado un presunto terrorista por parte del gobierno de Israel.