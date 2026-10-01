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Incidente en pleno vuelo

Netanyahu recibió al pasajero que evitó la caída del avión de Flydubai: su dramático relato

La situación a bordo del vuelo a Tel Aviv fue caótica. Israel está seguro de que fue un ataque terrorista, fallido sólo por la heroica actitud del piloto y los pasajeros que fueron en su ayuda.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El primer ministro de israel con el pasajero que se animó a controlar al copiloto del avión de Flydubai que atacó al piloto a cuchillazos. (Foto: Reuters)

El primer ministro de israel con el pasajero que se animó a controlar al copiloto del avión de Flydubai que atacó al piloto a cuchillazos. (Foto: Reuters)
Leé también Desesperados testimonios de los pasajeros del avión que aterrizó por un ataque al piloto
Los testimonios del incidente con un avión que iba a Israel. (Foto: A24.com)

También contó la acción decisiva del otro gran personaje en medio de esa crisis en pleno vuelo: el capitán del avión, Smit Machchhar, de nacionalidad india. Pese a estar gravemente herido, logró hacer lo necesario para permitir el acceso a la cabina.

El plomero Hayun contó que entró a la cabina y encontró al atacante sobre los controles. Según su relato, lo tomó desde atrás, lo sujetó y consiguió apartarlo de los mandos, mientras otros pasajeros lo reducían.

Después ocurrió otro momento decisivo: al ver que el avión continuaba inclinado hacia abajo y que los asientos de los pilotos estaban vacíos, Hayun se colocó frente a los controles y tiró de la palanca para intentar recuperar la trayectoria. Finalmente, entre los pasajeros había dos pilotos - de la compañía, no israelíes - que tomaron el mando y pudieron estabilizar a la máquina.

El propio pasajero explicó que sabía, al menos de manera básica, qué hacer porque había visto el programa televisivo que mira con frecuencia: Vi dos mandos sin pilotos y sabía que tenía que tirar”, relató.

Los pilotos hicieron aterrizar el avión sin problemas para la calma de los 174 pasajeros. Hayun regresó después a Israel con manchas de sangre en su ropa y fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien destacó su intervención.

Israel considera al hecho como un fallido ataque terrorista y promete represalias contra los autores intelectuales cuando los descubra.

De plomero a héroe a 3.000 metros de altura

Yaniv Hayun, el plomero israelí que viajaba como pasajero en el vuelo FZ1073 de Flydubai, terminó en el centro de una de las escenas más dramáticas del intento de ataque ocurrido a bordo del avión que viajaba de Dubái a Tel Aviv. Hayun ingresó a la cabina cuando el avión se encontraba en una situación crítica y pudo neutralizar al piloto que había atacado con un cuchillo al comandante Smit Machchhar.

El vuelo transportaba 174 personas y había comenzado a descender violentamente después del enfrentamiento entre los dos pilotos. El avión llegó a perder unos 6.000 metros de altura, mientras desde la cabina se escuchaban gritos y los pasajeros percibían que algo grave estaba ocurriendo.

Hayun: “Escuchamos que alguien gritó que había un apuñalamiento”

Hayun contó que él y otros pasajeros comprendieron que se trataba de una emergencia cuando una mujer gritó que estaban apuñalando a alguien y el avión comenzó a moverse violentamente. Como el comandante herido, pese a las graves lesiones, consiguió abrir la puerta de la cabina antes de quedar incapacitado, el plomero pudo inmovilizar al atacante.

Pero el episodio no terminó allí. Con los pilotos fuera de posición, Hayun se encontró frente a los controles del Boeing 737 y tomó una decisión desesperada: intentar recuperar la trayectoria del avión. Como plomero no sabía nada de pilotear un avión comercial, pero usó lo que aprendió viendo una serie de emergencias áereas.

Entonces tomó el control y tiró del mando del avión para intentar levantar el morro y estabilizarlo. “Vi dos mandos sin pilotos y había visto este programa”, relató.

La maniobra permitió recuperar parcialmente la trayectoria mientras otros tripulantes asumían los controles. Finalmente, dos pilotos adicionales que se encontraban a bordo consiguieron estabilizar el avión y llevarlo hasta el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El plomero le muestra su media llena de sangre al primer ministro Netanyahu. (Foto: Jerusalem Post)

El plomero le muestra su media llena de sangre al primer ministro Netanyahu. (Foto: Jerusalem Post)

Hayun llegó posteriormente a Israel con manchas de sangre todavía visibles en su ropa y fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Incluso le mostró al jefe del gobierno israelí que su media estaba totalmente manchada de sangre por la lucha.

El ataque todavía es investigado por las autoridades de Arabia Saudita, mientras el piloto atacante permanece detenido y es considerado un presunto terrorista por parte del gobierno de Israel.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Pasajero intervino: Yaniv Hayun, un plomero, ayudó a detener a un atacante en la cabina del avión.
  • Heroísmo del piloto: El capitán, herido, logró mantener el control y permitir el acceso a la cabina.
  • Israel investiga: El gobierno israelí considera el incidente un ataque terrorista y promete represalias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Benjamín Netanyahu Israel Terrorismo Avión Piloto pasajeros
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