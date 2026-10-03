Misterio en el Atlántico: desapareció un avión privado con seis personas a bordo y lo buscan intensamente

Dónde buscan al avión desaparecido

El operativo se concentra en el océano Atlántico, frente a la costa noreste de Estados Unidos y cerca de Nantucket, donde se registró la última posición conocida.

Por el momento, no se informó sobre el hallazgo de restos de la aeronave y las autoridades tampoco determinaron si las condiciones meteorológicas pudieron tener alguna incidencia en la desaparición.

La ruta que realizaba el avión conecta Bermudas, territorio británico situado en el Atlántico Norte, con Massachusetts, en la costa este estadounidense.

Cómo es el Gulfstream IV

El Gulfstream IV es un avión ejecutivo de largo alcance, utilizado principalmente para vuelos privados y corporativos. La aeronave está diseñada para transportar pasajeros en trayectos de larga distancia y puede realizar vuelos internacionales sin escalas.

Mientras continúa el despliegue por aire y mar, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante el vuelo y por qué se perdió el contacto con la aeronave. El operativo permanece activo y se esperan nuevas precisiones oficiales a medida que avance la búsqueda.