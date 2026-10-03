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Misterio en el Atlántico: desapareció un avión privado con seis personas a bordo y lo buscan intensamente

La Guardia Costera de Estados Unidos movilizó recursos aéreos y marítimos para rastrear la zona donde se tuvo el último contacto con el Gulfstream IV.

La Guardia Costera estadounidense anticipó que brindará nuevas precisiones a medida que avance el procedimiento. (Foto: AP)

La Guardia Costera estadounidense anticipó que brindará nuevas precisiones a medida que avance el procedimiento. (Foto: AP)

Un avión privado con seis personas a bordo desapareció mientras sobrevolaba el océano Atlántico y las autoridades de Estados Unidos desplegaron un amplio operativo para intentar localizar a la aeronave y a sus ocupantes. El Gulfstream IV había despegado de Bermudas con destino al aeropuerto Hanscom Field, en Bedford, Massachusetts.

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Sin embargo, durante el trayecto perdió contacto y nunca llegó a destino. La última ubicación conocida de la aeronave fue registrada al sudeste de Nantucket, una isla situada frente a la costa de Massachusetts.

Tras perderse las comunicaciones, se activó un operativo de búsqueda y rescate en aguas del Atlántico. La Guardia Costera de Estados Unidos movilizó recursos aéreos y marítimos para rastrear la zona donde se tuvo el último contacto con el Gulfstream IV. Los equipos trabajan para establecer el punto exacto en el que desapareció la aeronave y reconstruir la ruta que realizó desde su partida de Bermudas.

Desapareció un avión que partió desde Bermudas con seis personas. (Foto: Google)

Desapareció un avión que partió desde Bermudas con seis personas. (Foto: Google)

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué pudo haber provocado la pérdida de comunicación ni revelaron las identidades de las seis personas que viajaban a bordo. Tampoco se comunicó oficialmente que los pilotos hayan realizado una llamada de emergencia antes de perder contacto.

Dónde buscan al avión desaparecido

El operativo se concentra en el océano Atlántico, frente a la costa noreste de Estados Unidos y cerca de Nantucket, donde se registró la última posición conocida.

Por el momento, no se informó sobre el hallazgo de restos de la aeronave y las autoridades tampoco determinaron si las condiciones meteorológicas pudieron tener alguna incidencia en la desaparición.

La ruta que realizaba el avión conecta Bermudas, territorio británico situado en el Atlántico Norte, con Massachusetts, en la costa este estadounidense.

Cómo es el Gulfstream IV

El Gulfstream IV es un avión ejecutivo de largo alcance, utilizado principalmente para vuelos privados y corporativos. La aeronave está diseñada para transportar pasajeros en trayectos de larga distancia y puede realizar vuelos internacionales sin escalas.

Mientras continúa el despliegue por aire y mar, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante el vuelo y por qué se perdió el contacto con la aeronave. El operativo permanece activo y se esperan nuevas precisiones oficiales a medida que avance la búsqueda.

En pocas palabras

  • Avión privado: Un Gulfstream IV con seis personas a bordo desapareció en el Atlántico.
  • Búsqueda intensiva: La Guardia Costera de EE. UU. movilizó recursos aéreos y marítimos.
  • Último contacto: La aeronave perdió comunicación al sudeste de Nantucket, Massachusetts.
Resumen generado por Thinkindot AI
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