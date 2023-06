Alerta máxima por una represa bombardeada y destruida: Rusia y Ucrania se acusan mutuamente

Embed

El otro gran peligro es que del agua del río Dniéper se abastece la central nuclear de Zaporiya, por lo que suma un nuevo riesgo a su frágil seguridad.

represa destruida 1.jpg La represa de Nova Kajovka, cede en su parte media ante la fuerza de la corriente del río Dniéper. (Foto: Getileza Japan times)

Ataque de madrugada en la represa

Esta noche, una explosión enorme se sintió en la zona de la represa de Nova Kajovka, próxima a la ciudad de Jersón, en el sudeste de Ucrania, lugar de la batalla más prolongada, 222 días y más sangrienta en Ucrania. La explosión abrió un boquete o arranco directamente la parte central del muro de contención de la represa. El río Dniéper comenzó a correr sin control e inundando los alrededores.

Mientras tanto, Rusia acusó a Zelensky de haber bombardeado sobre su propio territorio. La respuesta del presidente de Ucrania fue durísima.

zelensky contra rusia por la represa.jpg Zelensky acusó a Rusia de haber destruido la represa de Nova Kajovka. (Foto: Captura de TV)

"Terroristas rusos. La destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka no hace, sino confirmar al mundo entero que hay que expulsarlos de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un metro, porque utilizan cada metro para el terror. Sólo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad. Y esta victoria llegará. Los terroristas no podrán detener a Ucrania ni con agua, ni con misiles, ni con nada". Ese fue su mensaje dado por televisión y las redes sociales.