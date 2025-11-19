Quiénes son las participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

La noticia desató la alegría de las participantes, que celebraron con entusiasmo. La condcutora Wanda Nara no dudó en remarcar el hecho: "¡Nunca había pasado todavía!". Acto seguido, Marixa y Emilia subieron al balcón y, entre risas y aplausos, bailaron "La Cachaca", cerrando la noche con un clima de fiesta.

masterchef celebrity

Qué comentario le hizo Maxi López a Wanda Nara sobre el "marroquí"

Una vez más, Maxi López aprovechó su paso por la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) para lanzarle un comentario filoso a Wanda Nara, y el cruce rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El episodio ocurrió durante el desafío del domingo, que tuvo a Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios liderando a sus respectivos equipos. En medio de la competencia, Wanda se acercó a la estación de Maxi para observar cómo iba su preparación.

"Muy bien. Tenemos el cous cous armado", le dijo el exfutbolista con seguridad. La conductora, fiel a su estilo, retrucó con picardía: "Me encanta que Betular te tenga así cortito y a las chapas". López no se quedó atrás y disparó: "A vos te gusta, eh, disfrutás".

El ida y vuelta continuó con más ironías. Maxi le explicó: "Escuchá. Cous cous marroquí", a lo que Wanda contestó: "Yo no entiendo nada". El exjugador insistió con humor: "No, no, pará, pará. ¿No hubo un marroquí por ahí?".

En su entrevista individual, López reforzó la broma: "El marroquí. Ella sabe de qué hablo". Cabe recordar que este año Wanda fue vinculada con Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi.

La conductora, visiblemente incómoda, reaccionó: "¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo todo después de vos". Maxi siguió con su juego: "Hubo un marroquí en esa película". Wanda, firme, le respondió: "No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada", y enseguida gritó: "¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón".

Más tarde, López volvió a la carga frente a cámara: "Se hace la tonta, pide ayuda a Betular". El pastelero, divertido, intervino: "No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato".

Maxi cerró con una frase que dejó clara su intención de marcar la última palabra en el cruce: "Wanda, jaque mate", dijo entre risas en su entrevista individual.